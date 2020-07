LG:n uusi UltraGear 27GN950 on maailman ensimmäinen 4K IPS -näyttö 1 ms:n vasteajalla

LG:n mukaan 4K-resoluutioon 144 hertsin virkistystaajuudella ja HDR-väreillä yltävä näyttö on ensimmäinen 4K IPS -näyttö, jonka G2G-vasteaika on 1 millisekunti.

LG on julkaissut tänään virallisesti jo muun muassa CES 2020 -messuilla esitellyn UltraGear 27GN950 -näytön. Kyseessä on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen 4K-resoluution IPS-näyttö, joka kykenee 1 millisekunnin G2G-vasteaikaan.

LG:n uutuusnäyttö on nimensä mukaisesti 27-tuumainen. Sen Nano IPS -paneeli tarjoaa 4K UHD -resoluution (3840×2160) ja kiitos Display Stream Compression -teknologian täytettä ruudulle voidaan tarjota yhdellä kaapelilla 4K-resoluutiolla 10-bittisellä HDR-värimaailmalla ja 144 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö kykenee toistamaan 98 % DCI-P3 -väriavaruudesta ja sen tyypillinen kirkkaus on 400 nitiä, mutta hetkellisen kirkkauden myötä näyttö yltää DisplayHDR 600 -sertifikaattiin.

Vaikka näytön muut ominaisuudet ovat jo itsellään vakuuttavia, on yksi ominaisuus LG:n mukaan uniikki. Yhtiön mukaan UltraGear 27GN950 on maailman ensimmäinen 1 millisekunnin vasteaikaan yltävä 4K IPS -näyttö. Sulava kuva varmistetaan Adaptive-sync-teknologialla ja se on virallisesti sekä FreeSync Premium Pro- että G-Sync Compatible -yhteensopiva.

27GN950 on varustettu kahdella HDMI-liittimellä, yhdellä DP-liittimellä, USB 3.0 -tuella sekä kuuloke- ja mikrofoniliitännöillä. Sen jalusta tukee sekä korkeuden säätöä, kääntämistä (pivot) sekä kallistusta.

LG UltraGear 27GN950 on ensimmäinen uutta, siivistä inspiraatiota hakenutta logoa käyttävä tuote. Sama logo tullaan näkemään myös muissa tulevissa UltraGear-sarjan tuotteissa. Itse näyttö saapuu myyntiin välittömästi ympäri maailman, mutta tarkoissa maakohtaisissa saatavuuksissa saattaa olla eroa. LG ei ilmoittanut vielä näytön hintaa.

Lähde: LG