AMD:n ”Big Navin” tekniset tiedot väitetyssä vuodossa

Luotettavaksi vuotajaksi osoittautuneen _rogamen mukaan Navi 21:ssä tulee olemaan 80 Compute Unit -yksikköä, eli kaksinkertaisesti Navi 10:iin nähden.

AMD valmistelee parhaillaan ”Big Navina” tunnettua näytönohjainta, jolla se aikoo palata taistelemaan markkinoiden kärkipaikasta. Yhtiö on varmistanut jo useaan otteeseen, että grafiikkapiiri tullaan julkaisemaan tämän vuoden aikana.

Jo useasti luotettaviksi osoittautuneilla vuodoillaan meriittinsä hankkinut Twitter-vuotaja _rogame on nyt twiitannut väitetyt tekniset yksityiskohdat tulevasta Navi 21:stä eli ”Big Navista”. Vuoto on hyvin samassa linjassa useiden aiempien huhujen kanssa ja torppaa samalla viimeisimmät huhut vain 64 Compute Unit -yksiköstä.

Navi 21:ssä tulee _rogamen mukaan olemaan neljä Shader Engineä, joista kussakin on kaksi Shader Arraytä, jotka rakentuvat puolestaan kymmenestä Compute Unit -yksiköstä. Tämä tarkoittaisi yhteensä 80 Compute Unit -yksikköä eli kaksi kertaa niin montaa, kuin Navi 10:ssä. Stream-prosessoreita olisi yhteensä siis 5120. Render Backend -yksiköitä olisi kuitenkin vain neljä per Shader Engine, mikä olettaen että RBE:n rakenne on pysynyt entisenlaisena tarkoittaisi 64 ROP-yksikköä kuten Navi 10:ssä ja lukuisissa muissa AMD:n viime vuosien huippupiireissä.

Navi 21:n käyttämä muistiratkaisu on toistaiseksi vielä epävarma. Uusi vuoto ei kerro siitä puolesta mitään, mutta AMD:n viime kuun loppupuolella julkaiseman Linux-päivityksen perusteella käytössä olisi 2048-bittinen HBM2(E)-muistiväylä. Päivityksessä viitataan kuitenkin nimeen Sienna Cichlid, mitä ei ole vielä pystytty yhdistämään sataprosenttisella varmuudella Navi 21:een, mikä jättää auki mahdollisuuden, että Navi 10:n ja 12:n tapaan AMD valmistelisi kahta muutoin samanlaista sirua, mutta toisessa olisi HBM- ja toisessa GDDR-muistit.

Lähde: _rogame @ Twitter