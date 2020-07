CAT:ilta uusi lämpökameralla varustettu jykevärakenteinen S62 Pro -älypuhelin

CAT:in mukaan uutuuspuhelimen lämpökamera on älypuhelinmarkkinoiden edistynein.

Lisenssillä CAT-älypuhelimia valmistava Bullit Group on julkaissut tänään ennakkotilattavaksi tuoreen kolmannen sukupolven edustajan S60-mallistoonsa. CAT S62 Pro on viime vuonna julkaistun S52:n tavoin kattavista suojauksistaan huolimatta suhteellisen tavanomaisen puhelimen näköinen, joskin kuitenkin selvästi S52:ta paksumpi. CAT S62 Pro on varustettu IP68- ja Mil-Spec 810H-luokituksilla, joiden myötä puhelimen luvataan kestävän niin vettä, pölyä, hiekkaa, suolasumua, tärinää ja painetta kuin myös pudotuksen 1,8 metristä teräkselle. Puhelimen runko on alumiinia ja takakuori TPU-muovia.

Suojausominaisuuksien lisäksi CAT S62 Pron erikoisuutena on S60-sarjan aiemmistakin edustajista tuttu puhelimen pääkameran vieressä sijaitseva lämpökamera. Edeltäjiinsä nähden lämpökameraa on kuitenkin kehitetty ja valmistajan mukaan kyseessä onkin markkinoiden kehittynein puhelimeen integroitu lämpökamera. Kamera käyttää FLIR:n resoluutioltaan korkeinta Lepton 3.5 -sensoria, joka on jopa 4 kertaa tarkempi edeltäjäänsä verrattuna. Lämpökameran tukena S62 Prossa on Sonyn sensorilla varustettu 12 megapikselin kamera, joka voi tehdä yhteistyötä lämpökameran kanssa FLIR:n MXM-tekniikan avulla.

Sisuskaluiltaan S62 Pro on kohdannut edeltäjäänsä S61:een verrattuna päivityksen, mutta rautaominaisuudet eivät siltikään sijoitu aivan markkinoiden tuoreimpaan tarjontaan. Järjestelmäpiirinä puhelimessa toimii Qualcommin jo kolme vuotta vanha Snapdragon 660, jonka parina 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, jota voi laajentaa maksimissaan 256 gigatavun muistikorteilla. Järjestelmäpiirille virtaa antaa 4000 mAh:n akku. 5,7 tuumainen Full HD+ -näyttö on suojattu Gorilla Glass 6 -lasilla ja se tukee käyttöä myös hanskat kädessä ja kosteilla sormilla. Käyttöjärjestelmänä on Android 10, jolle luvataan päivitys 11-versioon. Puhelin kuuluu myös Andorid Enterprice Recommended -ohjelmaan, joten sille luvataan säännölliset tietoturvapäivitykset.

CAT S62 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,5 x 76,7 x 11,9 mm

Paino: 248 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, TPU-takakuori, Gorilla Glass 6 -näyttö, IP68, Mil-Spec 810H

5,7” TFT LCD -näyttö, 18:9, 1080 x 2160

Qualcomm Snapdragon 660 -järjestelmäpiiri (4×2,2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1,8 GHz Kryo 260 Silver, Adreno 512 GPU)

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 256 Gt)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz), BT 5.0, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, NFC

Takakamera: 12 megapikselin Sony-sensori (1,4 um pikselikoko), f1.8 FLIR Lepton 3.5 -lämpökamera, mittausalue -20 – 400 C

Etukamera: 8 megapikseliä

Sormenjälkilukija, ilmoitusvalo, FM-radio

4000 mAh akku, USB Type C (USB 2.0), Quick Charge 4 -tuki

CAT S62 Pro tulee ennakkotilattavaksi osassa Euroopan maita välittömästi noin 665 euron (£599) hintaan ja toimitusten luvataan alkavan 17. elokuuta. Valitettavasti puhelinta ei ole vielä tilattavissa Suomeen, mutta saatavuuden pitäisi valmistajan mukaan laajentua lähiaikoina.

Lähde: CATPhones