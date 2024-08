AMD:n prosessoreista löytyi vakava ’Sinkclose’-haavoittuvuus

Haavoittuvuus koskee käytännössä kaikkia yhtiön prosessoreita vuodesta 2006 lähtien, mutta sen hyödyntäminen on astetta vaikeampaa ja vaatii pääsyn käyttöjärjestelmän kerneliin.

AMD:n prosessoreista on löytynyt vakava haavoittuvuus. Ongelma koskee mahdollisesti jopa kaikkia yhtiön prosessoreita vuodesta 2006 lähtien.

Tietoturvayritys IOActiven tutkijat Enrique Nissim ja Krzysztof Okupski ovat löytäneet AMD:n prosessoreista vakavan Sinkcloseksi ristityn haavoittuvuuden. Haavoittuvuus on sikäli vakava, että sen avulla voitaisiin saada Ring 0 -tason pääsy SMM- eli System Management Mode -tilaan ja sen kautta asentaa jopa kiintolevyn formatoinnista ja käyttöjärjestelmän uudelleenasennuksesta selviäviä rootkit-tyyppisiä haittaohjelmia, eikä niitä voisi tiettävästi havaita ainakaan perinteisin antivirusohjelmistoin. Toisaalta haavoittuvuutta ei ole tiettävästi ikinä päästy hyödyntämään ja vaikka käyttäjällä olisi tietotaito sen hyödyntämiseen, vaatisi se hyökkääjältä ensin pääsyn käyttöjärjestelmän kerneliin jonkin toisen haavoittuvuuden avulla. AMD:n itse kerrotaan verranneen haavoittuvuutta murtautumiseen pankin tallelokeroihin – kunhan rosvo on ensin ohittanut kaikki muut hälyttimet, suojaukset ja päässyt sisään itse holviin.

Sinkclose koskee tutkijoiden mukaan kaikkia AMD:n prosessoreita vuodesta 2006 lähtien, mutta AMD:n tukisivuilla ei löydy mainintaa Ryzen tai Ryzen Threadripper 1000- ja 2000 -sarjojen prosessoreista. Toisaalta samaan arkkitehtuuriin perustuvat 1. sukupolven Epyc-prosessorit sekä Ryzen Embedded -puolen Zen- ja Zen+ -prosessorit on listauksessa mukana. Uusia Zen 5 -prosessoreita listauksesta ei löydy, joten niiden osalta bugi on oletettavasti jo korjattu ennen julkaisua.

AMD:n mukaan ongelma on jo korjattu BIOS-päivityksillä kaikilla kuluttaja-alustoille Ryzen 4000 -sarjasta lähtien. Korjaavat BIOS-päivitykset on julkaistu heinä-elokuun aikana. Ryzen 3000 -sarja on yhtiön mukaan ja ohjelmistotuen ulkopuolella eikä siten tule saamaan päivitystä. Myös datakeskuspuoli Epyceineen ja Instinct MI300A -APU-piireineen on saanut jo omat päivityksensä. Embedded-puolen prosessoreille päivitykset ollaan julkaisemassa lokakuun aikana.

Lähteet: Wired, AMD