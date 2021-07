AMD:n Radeon RX 6600 XT vuotojen kohteena

Kortista napattujen kuvien lisäksi vuodossa on testitulos Kiinassa suositussa Ludashi-testissä, mutta valitettavasti pisteiden vertautuminen reaalimaailman suorituskykyyn on mysteeri.

AMD:n tulevan Radeon RX 6600 XT:n käyttämästä Navi 23 -grafiikkapiiristä tiedetään käytännössä kaikki. Tulevan työpöytäversion tarkemmat yksityiskohdat kuten kellotaajuudet ovat kuitenkin vielä epävarmoja, eikä uusimmat vuodot valitettavasti muuta tilannetta mihinkään.

VideoCardzin Baidusta löytämissä kuvissa esiintyy Radeon RX 6600 XT, joka vaikuttaa ainakin ensinäkemältä mahdolliselta referenssiversiolta, jota tuskin kuitenkaan nähdään myynnissä. Näytönohjaimen peittää koko mitalta verrattain harva alumiinirivasto, johon puhalletaan ilmaa kahdella kookkaalla tuulettimella. Lämmön levittymistä rivastoon edistetään kahdella lämpöputkella. Muovikehikon keskellä on Radeon-logo, mutta muutoin se on kauttaaltaan musta. Myös tuuletinten keskiöistä puuttuu tarrat.

Näytönohjaimen PCIe-liittimen viereisen kynnen tarra varmistaa, että kyseessä on nimenomaan Radeon RX 6600 XT ja että grafiikkapiirin tukena on 8 Gt muistia. Navi 23:n ominaisuuksista tiedettiin jo entuudestaan, että muistiväylä tulee olemaan 128-bittinen. Yllä olevassa kuvassa on lisäksi nähtävissä 8-pinninen PCI Express -lisävirtaliitin.

Näytönohjaimen kuvien lisäksi VideoCardzin haaviin tarttui myös kuvia Kiinassa suositusta Ludashi-testistä. RX 6600 XT saa testissä 599 007 pistettä. Verrokkipisteitä on saatavilla, mutta valitettavasti tuloksista on mahdotonta sanoa, mitkä ovat ylikellotettuja ja mitenkä paljon. Esimerkiksi listan kärjessä on valikoima GeForce RTX 3080 Ti- ja RTX 3090 -näytönohjaimia 675 000-700 000 pisteen tuloksin, missä on jo itsessään reilusti hajontaa. Lisäksi alempaa listalta löytyy selvästi heikommin pärjäävä RTX 3060 Ti 413 000-415 000 pisteen tuloksilla samaan aikaan kun selvästi järeämpi RTX 3070 Ti saa kokoon vajaat 412 000 pistettä.

Viimeisimpien huhujen mukaan AMD tulisi julkaisemaan sekä Radeon RX 6600:n että RX 6600 XT:n 11. elokuuta.

Lähde: VideoCardz