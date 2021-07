Uusi artikkeli: Testissä Sony Xperia 10 III

io-tech testasi Sonyn keskihintaluokkaan sijoittuvan Xperia 10 III:n.

Sony esitteli kolmannen sukupolven Xperia -mallistonsa huhtikuun puolessa välissä ja mallistosta ensimmäisenä Suomessa myyntiin ehti 449 euron hintainen Xperia 10 III, joka on nyt päätynyt myös io-techin testilaboratorioon. Kyseessä on nimensä mukaisesti seuraaja viime vuoden Xperia 10 II:lle ja edeltäjänsä tavoin kyseessä on selvästi nykymarkkinoiden normeja pienempi älypuhelin.

Xperia 10 III:n perusominaisuuksiin kuuluu Snapdragon 690 5G -järjestelmäpiiri, 6 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa ja 4500 mAh:n akku. Kolmoiskamerajärjestelmä muodostuu 12 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 8 megapikselin telekamerasta.

Artikkelissa perehdytään Sony Xperia 10 III:een täysimittaista testirutiinia lyhyemmin noin viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

