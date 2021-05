OEM-valmistajille suunnatun esituotantomallin jäähdytin on kahden korttipaikan korkuinen ja kortin takapuoli on suojattu tukilevyllä.

AMD:n mobiiliprosessoreiden roadmapin vuotanut Twitter-käyttäjä Vegeta on julkaissut myös toisen yhtiötä koskevan vuodon. Tällä kertaa kyse on kuitenkin jostain roadmappia konkreettisemmasta, sillä vuotokuvassa komeilee AMD:n vielä julkaisematon Radeon-näytönohjain.

Vegetan vuotamassa valokuvassa näkyy osa AMD:n tulevasta Navi23 XT- eli Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimesta. PC Partnerin valmistama kortti on tarrassa näkyvän nimen perusteella vielä esituotantomalli ja vuotajan itsensä mukaan nimenomaan OEM-valmistajille suunnattu Engineering Sample -versio.

Kortissa näkyvien tietojen mukaan näytönohjaimessa on grafiikkapiirin tukena 8 Gt GDDR6-muistia ja näyttöulostuloina HDMI- sekä kolme DisplayPort-liitäntää. Näytönohjaimen jäähdytysratkaisu on kahden korttipaikan korkuinen ja varustettu verrattain harvalla alumiinirivastolla. Kuva on otettu kortin takapuolelta, joten mahdollisesta tuuletinratkaisusta on mahdotonta sanoa vielä mitään. Kortin takapuoli on peitetty tukilevyllä.

Lähde: Vegeta @ Twitter