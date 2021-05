HP:lla oli niin kiire ehtiä ensimmäiseksi Ryzen+Radeon-kannettavan julkistajaksi, että näytönohjaimen kerrotaan tässä vaiheessa vain perustuvan RDNA2-arkkitehtuuriin.

AMD:n Ryzen-prosessorit ovat vallanneet ison siivun pelikannettavien markkinoista. Prosessorit on varustettu integroidulla Radeon-grafiikkaohjaimella, mutta yhtiön erillisnäytönohjaimet ovat loistaneet poissaolollaan kannettavien markkinoilta.

Nyt HP on ensimmäisenä valmistajana julkistanut sekä AMD:n Ryzen-prosessorilla että Radeon-erillisnäytönohjaimella varustetun pelikannettavan. HP Omen 16:n AMD-versio rakentuu 16,1-tuumaisen QHD-resoluution ja 165 hertsin virkistystaajuuden tarjoavan IPS-näytön ympärille.

Omen 16 on varustettu parhaimmillaan lippulaivaprosessori Ryzen 9 5900HX:llä, jonka kaveriksi voi valita 16 (2x 8) tai 32 (2x 16) Gt DDR4-3200-muistia. Molemmat muistipaikat ovat käyttäjän päivitettävissä. Tallennustilaksi on tarjolla TLC-soluja käyttävä 1 teratavun M.2 NVMe SSD-asema.

HP:n kiire ehtiä ensimmäiseksi näkyy näytönohjainpuolella. Kannettavan teknisissä tiedoissa kerrotaan yksinkertaisesti, että kannettavasta tulee löytymään AMD RDNA2 -arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain Smart Access Memory -tuella. AMD:n odotetaan julkaisevan Radeon RX 6000 -sarjan mobiilinäytönohjaimet lähitulevaisuudessa, mahdollisesti Computex-messuilla touko-kesäkuun vaihteessa.

Kannettavassa on Bang & Olufsenin tuunaama äänentoisto, Intelin Wi-Fi 6E -verkko-ohjain Bluetooth 5.2 -tuella sekä gigabitin verkko-ohjain. I/O-paneelissa on tarjolla yksi USB-C (10 Gbps, USB-PD, DP 1.4, HP Sleep and Charge), yksi USB-A HP Sleep and Charge -tuella ja kaksi tavallista USB-A-liitäntää (5 Gbps), RJ45-verkkoliitäntä, mini DisplayPort- ja HDMI 2.1 -näyttöliittimet, yhdistetty kuuloke/mikrofoniliitäntä sekä AC-virtaliitin. Kannettavan akuksi on tarjolla 4-kennoinen 70 wattitunnin ja 6-kennoinen 83 wattitunnin Litium-polymeeriakku ja kannettavan mukana toimitetaan 200 watin virtalähde.

Toistaiseksi ei ole tiedossa milloin ja mihin hintaan kannettavien myynti alkaa.

Lähde: HP