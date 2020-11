AMD:n Ryzen 5 5600X löysi tiensä loppukäyttäjän käsiin ennen aikojaan

Muun muassa LinusTechTipsin keskustelualueella vaikuttava nimimerkki Jumper118 löysi prosessorin eBaysta.

AMD:n uudet Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 5000 -sarjan prosessorit saapuvat myyntiin ylihuomenna 5. marraskuuta. Ensimmäiset käyttäjät ovat kuitenkin onnistuneet saamaan jo uudet prosessorit käsiinsä eri reittejä.

Yksi prosessorin käsiinsä saaneista henkilöistä on Lawrence Timme, joka käyttää LinusTechTipsin keskustelufoorumeilla nimimerkkiä Jumper118. Tsekkiläinen ylikellottaja ja muun muassa GamersNexuksen ja oman Actually Hardcore Overclocking -kanavansa videoista tuttu Buildzoid kertoo Jumper118:n saaneen prosessorin käsiinsä eBayn kautta. Jumper118 oli etsinyt kauppapalvelusta AMD:n Ryzen 4000 -sarjan APU-piiriä, mutta ilmoitusten joukosta oli löytynyt myös kuvallinen ilmoitus Ryzen 5 5600X:stä, joka osoittautui aidoksi.

Jumper118 on lähettänyt joukon prosessorilla ajamiaan tuloksiaan HWBot-palveluun, josta ne on valitettavasti uutista kirjoittaessa ehditty jo poistaa. Tulokset ovat kuitenkin edelleen nähtävillä Buildzoidin videolla. Prosessori on toiminut testiajoissa 4,7 GHz:n kellotaajuudella, mikä on riittänyt esimerkiksi Cinebench R15 -testissä 2040 cb-pisteeseen. Tulos vastaa testissä suurin piirtein Ryzen 5 3600X:ää 5,2 GHzn tai Core i7-8700K:ta 6 GHz:n kellotaajuudella.

Buildzoidin videolla käydään läpi myös muun muassa prosessorin muistiohjaimen toimintaa ja ylikellotusta, joten asiasta kiinnostuneille suosittelemme koko videon katsomista lämpimästi. Prosessoria esitellään myös Jumper118:n omalla videolla.