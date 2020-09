Tällä hetkellä ei ole vielä varmaa tietoa siitä, onko kyseessä Lucienne eli päivitetty Renoir vai Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuva Cezanne.

AMD valmistelee parhaillaan Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvien Ryzen- ja Epyc-prosessoreiden julkaisua, mutta myös APU-rintamalla tehdään töitä uuden sukupolven eteen. APU-piireissä on roadmapeissa Renoirin seuraajaksi on merkitty Cezanne, mutta yhtiöllä tiedetään olevan myös Lucienne-koodinimellisiä päivitysversioita Renoirista.

Tuttu luottovuotaja Tum Apisak on löytänyt ensimmäisen testivuodon vuodon tulevalla Ryzen 7 5700U -APU-piirillä. Testitulos on kolmanneksen parempi, kuin Renoir-arkkitehtuuriin perustuvan Ryzen 7 4800U:n. Molemmat APU-piirit ovat 8-ytimisiä, mutta Ashes of the Singularity ei valitettavasti erittele grafiikkaohjaimen ominaisuuksia.

Itse tulosta mielenkiintoisempi kysymys on itse APU-piiri itsessään. Luciennen on oletettu tähän asti olleen esimerkiksi Googlen Chromebookeille kustomoitu päivitetty versio Renoirista. Cezannen taas tiedetään olevan Zen 3- ja Vega -arkkitehtuureihin perustuva seuraavan sukupolven APU-piiri. MebiuW:n twiitin mukaan Ashes of the Singularity -vuodossa nähty Ryzen 7 5700U ei olisikaan monien odottama Cezanne, vaan nimenomaan Lucienne.

Mikäli MebiuW:n tiedot pitää paikkaansa, se tietäisi kylmää kyytiä AMD:n odotetulle numeroinnin korjaamiselle. Vuotojen mukaan AMD tulisi hyppäämään 4000-sarjan yli työpöytäpuolella, jotta saman sukupolven prosessorit ja APU-piirit olisivat samalla tuhatluvulla. Mikäli kyse on kuitenkin Cezannesta, ei numerointipäivitys korjaisi mitään. Joidenkin huhujen mukaan 5000-sarjassa tulisi olemaan sekä Lucienne- että Cezanne-APU-piirejä.

Lähteet: Tum Apisak @ Twitter, MebiuW @ Twitter