Android-puhelinten Google-sovellus kaatuilee useilla käyttäjillä

Ongelmat vaikuttaisivat johtuvan sovelluksen viimeisimmästä päivityksestä.

Useilla Android-käyttäjillä on ilmestynyt ongelmia Android-puhelinten kanssa, sillä laitteiden Google-sovellus on alkanut kaatuilemaan satunnaisesti. Ongelmaa on raportoitu niin ulkomailla Twitterissä kuin myös TechBBS-foorumillakin. Sovelluksen kaatuilua vaikuttaisi tapahtuvan useimmilla Android-puhelimilla kuten esimerkiksi Samsungilla ja Sonyllä.

Ongelmaa näyttäisi aiheuttavan Google-sovelluksen viimeisin päivitys. Aiheesta uutisoinut Android Authority havaitsi ongelman koskevan 12.23.16.23.arm64 ja 12.22.8.23 -versioita, mutta Google Playn tietojen mukaan sovellusversio voi vaihdella puhelimittain, joten ongelmaa voi tulla myös muilla versionumeroilla.

Aiemmin maaliskuussa Googlen WebView aiheutti vastaavia kaatumisia, mutta Android Authority epäilee, ettei tällä kertaa kyse olisi samasta ongelmasta. Google on Twitterissä neuvonut käyttäjiään boottaamaan puhelimensa uudestaan soft reboot -toiminnolla eli pitämällä virtapainiketta pohjassa 30 sekuntia ja osalla käyttäjistä se on auttanut, mutta ei kaikilla. Yksi kokeilemisen arvoinen kikka on Google-sovelluksen viimeisimmän päivityksen poistaminen sovellusasetuksista (asetusvalikko->sovellukset->Google->oikean ylänurkan kolme pistettä->poista päivitykset).

Päivitämme uutista, kunhan asiasta tulee lisätietoa.

Lähde: Android Authority