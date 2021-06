Nestejäähdytykseenkin panostava Odyssey X on O11 Dynamic -sarjan tapaan suunniteltu yhteistyössä saksalaisen ylikellottaja Der8auerin kanssa.

Lian Lin koteloiden tiet esittelystä kauppojen hyllylle ovat usein kuoppaisia ja täynnä mutkia. Poikkeusta tähän ei tee myöskään Odyssey X, jota esiteltiin alun perin jo vuoden 2019 Computex-messuilla ja uudelleen vuoden 2020 Lian Li Digital Expo -tapahtumassa. Nyt kotelo on vihdoin julkaistu myös myyntiin.

Odyssey X on Lian Lin markkinointiosaston mukaan kolme koteloa yhdessä. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta paitsi käyttää koteloa kahdessa eri asennossa, myös mahdollisuutta kääntää emolevykelkka toisessa asennoista mahdollistamaan kolme selvästi toistaan eroavaa konfiguraatiota. Lian Li on O11 Dynamic -sarjan tapaan konsultoinut saksalaista huippuylikellottaja Roman ’Der8auer’ Hartungia kotelon toteutuksessa.

Lian Li on panostanut tuttuun tapaansa myös nestejäähdytystukeen. Koteloon on sovitettavissa asennosta ja konfiguraatiosta riippuen kaksi 360 mm:n jäähdytintä tai yksi 280 ja yksi 480 mm:n jäähdytin. Pumpun kiinnikkeet on puolestaan asennettu silmämääräisesti sentin säätövaran mahdollistavalla kelkalla.

Lian Li Odyssey X:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat Dynamic / Dynamic Rotate: 575,5 x 234 x 558,5 mm Performance: 537,1 x 368,6 x 596,7 mm

Materiaalit: Alumiini, Teräs, 4 mm:n karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.1, HD Audio

Yhteensopivat emolevyt: EEB, E-ATX, ATX, micro-ATX, Mini-ITX

2,5” / 3,5” levypaikat: 3

Laajennuskorttipaikat: 8

Lisäkorttien maksimipituus: 423 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 170 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 280 mm

Tuuletinpaikat: Dynamic: Edessä 3x 120 mm / 2x 140 mm Ylhäällä 3x 120 mm / 2x 140 mm Sivulla 3x 120 mm / 2x 140 mm Dynamic Rotate: Edessä 3x 120 mm / 2x 140 mm Pohjassa 4x 120 mm / 3x 140 mm Performance: Edessä 4x 120 mm / 3x 140 mm Katossa 3x 120 mm / 2x 140 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Dynamic: Edessä max 360 mm Sivussa max 360 mm Dynamic Rotate: Edessä max 360 mm Pohjassa max 480 mm Performance: Edessä max 480 mm Katossa max 360 mm



Lian Lin uutuus tulee saataville mustana ja valkoisena versiona. Kotelon ennakkomyynti on jo aloitettu ja se on listattuna Suomessa ainakin Jimm’s PC-Storella 469,90 euron hintaan.

Lähde: Lian Li