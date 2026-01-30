Android 16 -pohjainen Aluminium OS pääsi esiintymään kahdella videolla Googlen Chrome-selaimen Incognito-välilehtiin liittyvän bugiraportin kautta.

Uutisoimme viime syksynä Googlen varmistaneen Snapdragon Summitin aikana, että Androidista on työn alla työpöytäversio. Tuon työpöytäversion nimeksi on sittemmin paljastunut ALOS eli Aluminium OS ja nyt käyttöjärjestelmä on päässyt esiintymään ensimmäistä kertaa julkisuudessa videomuodossa.

Nyt Aluminum OS on päässyt Chromen Incognito-välilehtiin liittyvän bugiraportin myötä parrasvaloihin videoformaatissa. Kahdesta videosta paljastuu HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook -kannettava 12. sukupolven Core U- eli Alder Lake-U -prosessorilla, mutta alkuperäisen Chrome OS:n sijasta käyttöjärjestelmänä on Android 16 -pohjainen Aluminium OS:n kehitysversio.

​Ulkonäöllisesti ALOS lainaa pelikirjan sivuja niin Applelta kuin Microsoftiltakin. Applemaista tunnelmaa tuo ohuempi yläpalkki, josta löytyy mm. kellonaika, päivämäärä sekä akkukesto, verkkoyhteydet. Paksumpi alapalkki on puolestaan Windows-maiseen tapaan koko näytön levyinen ja nyt työpöytä on ikään kuin alapalkin päällä, kun Chrome OS:ssä ilme oli päinvastainen. Windows-tunnelmia näkyy myös ikkunoiden oikean yläkulman pienennys-, maksimointi- ja sulkupainikkeissa sekä vasemman yläkulman ikonissa, mutta toisaalta ne olivat sitä jo Chrome OS:ssä. Googlen omaa kosketusta edustaa vahvat pyöristykset niin ikkunoissa kuin itse työpöydälläkin. Käyttöjärjestelmän toimintalogiikka lainaa vahvasti nyky-Androidin työpöytätilasta.

Google ei ole vielä ilmoittanut, milloin Aluminium OS tullaan julkaisemaan, mutta sen odotetaan tapahtuvan kuluvan vuoden aikana.

