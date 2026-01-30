Vaikka video on otsikoitu keskusteluksi Phone (4a):sta, se on vain pieni sivujuonne koko yhtiön tilanteeseesta muistikriisiin ja uudesta päämajasta muotimaailmasta tuotuun brändijohtajaan polveilevassa keskustelussa.

Nothing on keskittynyt ensi askelistaan lähtien pykälää edullisempiin hintaluokkiin ja se julkaisikin ensimmäisen lippulaivapuhelimensa Phone (3):n vasta viime vuonna. Phone (3) tulee olemaan yhtiön ainut lippulaivaluokan puhelin myös tänä vuonna.

Nothinging toimitusjohtaja Carl Pei on julkaissut YouTubessa videon tulevasta Phone (4a):sta. Tai ainakin videon otsikon perusteella olisi voinut luulla niin, sillä itse videolla keskiytään kaikkeen muuhun, kuten siihen, ettei yhtiö tule julkaisemaan uutta lippulaivapuhelinta tänä vuonna. Pein mukaan he eivät halua olla vain yksi monista vuosipäivityksiä lippulaivaluokkaan julkaisevista yrityksistä ja sen sijasta julkaisevat lippulaivaluokkaan uutta vasta, kun se tuntuu todelliselta päivitykseltä.

Pei kävi videolla läpi myös Nothingin tilannetta ja alkaneen vuoden suunnitelmia yleisemminkin. Viime vuosi oli yhtiölle merkityksellisen, sillä se rikkoi miljardin dollarin myynnin rajan koko yhtiön elinaikana. Yhtiö sai viime vuonna 200 miljoonaa uutta rahoitusta ja sillä on nyt 11 000 yhteisöllistä sijoittajaa. Kuluvana vuonna se aikoo keskittyä suoritustasonsa nostamiseen ja yhtiön ”aikuistumiseen”, uusiin tuoteinnovaatioihin sekä brändin kehittämiseen. Yhtiön uusi brändijohtaja Charlie Smith pyrkii kosimaan uutta sukupolvea Nothing-käyttäjiä muotimaailmasta saamansa kokemuksen turvin. Lisäksi yhtiön uusi Heatherwick Studion suunnittelema päämaja tullaan avaamaan Lontoon King’s Crossissa ennen maaliskuun loppua. Nothing suunnittelee sen olevan vain ensimmäinen osa laajempaa Nothing-kampusta. Maailmalla yhtiö avaa toisen Nothing-lippulaivakaupan Intiaan ja kolmannen sekä neljännen New Yorkiin ja Tokioon.

Tuotepuolella yhtiö kertoo sen korvan ylle asettuvien kuulokkeiden olleen menestys ja yhtiön julkaisevan tänä vuonna uudet kuulokkeet samaan kategoriaan. Vaikkei puhelinrintamalle saada uutta lippulaivaa, kerrotaan Phone (4a):n kehittävän a-sarjaa lähemmäs lippulaivaluokkaa. Sen kerrotaan olevan täysmittainen evoluutio Phone (3a):sta. Yhtiön tuotteissa tullaan tänä vuonna näkemään myös rohkeiksi kuvailtuja värivalintoja.

Muistikriisikään ei jäänyt videolla huomiotta. Pei kertoo muistihintojen nousevan enemmän kuin hän muistaa 20 vuoden uransa aikana ikinä ennen nähneensä, eikä tällä hetkellä voi edes yrittää ennustaa millaisia hinnat ovat vaikka kuukauden päästä. Hintaheittely voi olla kymmenien sijasta jopa pari sataakin prosenttia hetkellisesti. Pei sysää syyn kriisistä samaan syliin muiden kanssa: tekoälyn aiheuttamaan kysynnän räjähtämiseen. Hän toteaa kriisin tulevan vaikuttavan kaikkeen elektroniikkaan, missä käytetään muistia, eikä Nothing tule säästymään hintojen korotuksilta. Hän valitettavasti myös uskoo, että muistien hinnat tulevat pysymään jatkossakin korkeina vuosien ajan.