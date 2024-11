109 euron suositushintaisessa kotelossa on karkaistua lasia kolmella sivulla akvaariomaisesti, mutta myös jäähdyttimille on tilaa.

Yhdysvaltalainen PC-konkari Antec on viime aikoina saanut uutta tuulta purjeisiinsa ja seuraavaksi valmistaja tuo markkinoille uuden miditornikotelonsa CX600M Trio ARGB:n, joka seuraa PC-koteloiden nykytrendejä kolmella lasikyljellä vasemmalla, edessä sekä katossa, luoden laajan näkymän kotelon sisälle. Paneelien välissä ei ole omia tukipilareitaan, vaan ne yhdistyvät toisiinsa kotelon vasemmassa yläetukulmassa. Kotelossa on kaksoiskammiosuunnittelu, eli virtalähde ja kaapelit kätkeytyvät omaan, lähes 10 cm:n syvyiseen kammioonsa kotelon oikealla puolella.

CX600M Trio ARGB tulee kolmen esiasennetun 120 mm:n ARGB-tuulettimen kera, jotka voi linkittää kaapelilla toisiinsa, mutta kotelon pohjassa on vielä lisätilaa kolmelle 120 mm:n tuulettimelle. Vaihtoehtoisesti nestejäähdytintukea löytyy pohjasta 360 mm ja oikeasta sivusta 280 mm. Myös suurikokoiset näytönohjaimet mahtuvat koteloon, sillä näytönohjaimen maksimipituus on jopa 410 mm. Värivaihtoehtoina uutuudella on musta ja valkoinen.

CX600M Trio ARGB:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 436 × 290 × 370 (P × L × K)

Paino: 6,6 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX

Tuuletintuki: Oik. kylki: 2 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohja: 3 × 120 mm Takana: 1 × 120 mm

Jäähdytintuki: Oik. kylki: 240 / 280 mm Pohja: 360 mm Takana: 120 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 160 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

Virtalähteen maksimipituus: 240 mm

Asemapaikat: 2 × 2,5” SSD / 1 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A (2.0 + 3.0) 1 × USB-C (5 Gbps) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



CX600M Trio ARGB:n musta versio saapuu jälleenmyyjille vielä marraskuun aikana, mutta valkoinen variantti viivästyy tammikuulle. Kotelon suositushinta on 109 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu