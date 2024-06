Antecin Computex-uutuuksissa huomiota herätti etenkin Mini-ITX-kokoluokan Performance 1M -kotelo kaksoiskammiorakenteella.

Yhdysvaltalainen Antec esitteli viime viikon Computex 2024 -messuilla kattauksen uusia PC-koteloita sekä lisäyksiä virtalähte- ja tuuletinvalikoimiinsa. Uutuuskoteloihin kuului muiden muassa kaksoiskammiorakenteinen Mini-ITX-kokoluokan Performance 1M.

Materiaaleiltaan Percormance 1M on alumiinia ulkoa ja terästä sisältä ja sen mukana toimitetaan näytönohjaimen riser-kaapeli. Koteloon sopivat Mini-ITX-emolevyt ja SFX-virtalähteet ja sen pohjassa on kaksi tuuletinpaikkaa. Performance 1M:n ulkomitat ovat 424 mm × 175 mm × 260 mm (P × L × K).

Miditornikotelouutuuksia ovat C7 ja C8 sekä Flux ja Flux Pro, jotka tulevat kaikki sekä mustana että valkoisena. C7:ssa ja C8:ssa on komponentit paljastavat lasipaneelit niin edessä kuin vasemmassa kyljessäkin, eli tavallisesti etupaneeliin asennettava tuuletinrivi siirtyy kotelon oikealle sivulle. C8:ssa vaihtoehtona on myös yhtenäinen, 90 asteen kulmaan kaareutuva lasipaneeli.

Flux on perinteisemmän mallinen yhdellä lasikyljellä varustettu kotelo, jonka etupuolen verkkomaisessa mesh-paneelissa on aaltomainen muotoilu. Etupaneelissa on myös puiset korostukset reunoilla. Fluxin hieman kookkaampi isoveli on Flux Pro astetta laajemmilla jäähdytysmahdollisuuksilla.

Myös Antecilla uudet virtalähteet noudattelevat uutta ATX 3.1 -standardia. High-end-luokkaan sijoittuu HCG Pro -sarja 80 Plus Platinum -sertifioinnilla 850-, 1000- ja 1200-wattisine malleineen. Pienikokoisiin kokoonpanoihin Antec tarjoaa 850-wattisen SF850X-mallin, jolla on 80 Plus Gold -serfitiointi. Lisäksi esillä oli edullisempaa päätä edustavat mallistot CSK Pro ja GSK. CSK Pro tarjoaa 80 Plus Bronze -sertifioidut puolimodulaariset ja ei-modulaariset mallit, kun taas GSK on 80 Plus Gold -sertifikaatilla varustettu täysmodulaarinen mallisto.

Tuuletinuutuuksia oli esillä sekä mustana että valkoisena ja RGB:llä ja ilman. Niin 120- kuin 140-millimetrisiä malleja esiteltiin Antecin Nova-, Neo Prizm T3-. Orbit- ja Tranquil-sarjoihin.

Euroopan-saatavuuksia Antecin Computex-tuotteille ei vielä ole tiedossa, mutta ainakin virtalähdepuolen uutuuksia on jo esimerkiksi Datatronicilla listattuna.

Lähde: TechPowerUp, Youtube (KitGuruTech)