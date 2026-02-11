Computex-messuilla esitelty uutuus saapuu myyntiin noin 280 euron suositushintaan.

Antec esitteli viime kesän Computex-messuilla AIO-tyyppistä Vortex View 360 -nestejäähdytintä, jonka pumppuyksikön päällä komeili käännettävä LCD-näyttö, jonka voi pyöräyttää halutessaan vaaka- tai pystyasentoon. Nyt tuote on virallisesti julkaistu.

Vortex View 360 on nimensä mukaisesti kolmella 120 mm:n tuulettimella varustettu 360 mm:n AIO-jäähdytin, joka on rakennettu tanskalaisen Asetekin 9. sukupolven jäähdytysratkaisua hyödyntäen. Uutuuden mainostetaan soveltuvan jopa 400 watin TDP:hen (thermal design power) ylikellotuskäytössä.

Hiljaisen pumppuyksikön päälle sijoitettu 5-tuumainen LCD-näyttö on Vortex View 360:n markkinoinnin keskiössä, vaikka se ei toki jäähdytystehoon vaikutakaan. Näyttö kääntyy ja kallistuu käyttäjän mieltymysten mukaan ja sen voi itse määrittää näyttämään esimerkiksi kokoonpanon sensoridataa tai vaikkapa haluamaansa kuvaa tai GIF-tiedostoa. Näytön taustapuoli on varustettu ARGB-valoilla, jotka valaisevat emolevyn hillitysti. AIO-jäähdyttimen hallinta näyttö- ja valaistusasetuksineen sekä tuuletinkäyrineen hoituu Antecin uudella iUnity 2.0 -ohjelmistolla.

Vortex View 360:n kerrotaan olevan yhteensopiva yleisimpien prosessorikantojen kanssa, kuten vaikkapa AM4/5 sekä LGA1700/1851.

Vortex View 360 on saatavilla suositushintaan 279,99 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu