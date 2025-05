Uusi Vortex View -AIO-cooleri on varustettu 360 astetta pyörivällä IPS-näytöllä ja kotelouutuuksissa on panostettu kustomointimahdollisuuksiin.

PC-maailmassa pitkään vaikuttanut Antec esitteli jälleen Taiwanissa järjestetyillä Computex-messuilla pienen kattauksen tuotteitaan, joihin kuuluivat pyörivällä näytöllä varustettu AIO-nestecooleri ja kourallinen uusia PC-koteloita.

Vortex View -nimellä kulkevassa 360 mm:n AIO-coolerissa on pumppuyksikön päällä suuri 5-tuumainen IPS-näyttö, joka on pyöritettävissä 360 astetta. Näytön saa siis vaaka- tai pystyasentoon tai jotain siltä väliltä. Esimerkiksi kokoonpanon sensoridataa tai käyttäjän omia kuvia ja videoita näyttävä paneeli on valaistu myös takaa, mikä luo emolevylle ja ympäröiviin komponentteihin näyttävän hohdon. Näytöllä näkyvää sisältöä voi hallita Antecin iUnity-ohjelmistolla, jolla onnistuu myös tuuletinten ja pumpun säädöt. Vortex View on yhteensopiva niin AMD:n kuin Intelinkin kanssa, mukaan lukien AM5- ja LGA1851-kannat.

Valmistajan pienikokoisin kotelouutuus on ITX-kokoluokan Performance Exo, joka perustuu viime vuonna nähtyyn Performance 1M:ään. Exo-nimeä mukaillen kotelossa on pelkkä kehys ilman kylkipaneeleita ja valmistaja kutsuukin sitä perinteisen kotelon sijaan PC-alustaksi luoville harrastajille. Ostaja saa mukaansa myös tiedot omien paneelien ja lisäosien 3D-tulostusta varten.

Perinteisempää kotelopuolta edustavat täystornikokoiset Nine Hundred, Flux Pro Noctua Edition ja P180.

Nine Hundred on varustettu viidellä tuulettimella, joista kaksi etummaista on 200 mm:n kokoisia. Kotelossa on perinteinen lasikylki, mutta pohja- ja takapaneelit ovat harvaa verkkoa, mikä tehostaa ilmakiertoa ja mahdollistaa pegboard-tyylisesti erilaisia kiinnityksiä ja asennuksia. Näytönohjain Nine Hundredissa voi olla jopa 450 mm:n pituinen.

Flux Pro Noctua Edition seuraa viime vuonna esiteltyä Flux Prota, mutta tällä kertaa kuudella Noctuan NF-A14x25 G2 -tuulettimella varustettuna. Mukana on myös Noctua-värimaailmaan istuvat puiset reunat kohokuvioidussa etupaneelissa. Lasikyljen alla on lisäksi pieni näyttöpaneeli lämpötilasensoreiden datan näyttämiseen.

Kolmas täystornikotelo on P180, joka on vaimennettu teräs-alumiinirakenteiden sekaan asennetulla vaahtomateriaalilla. Eteen mahtuu 420 mm:n nestejäähdytin, kuten kahteen muuhunkin täystornikoteloon. Myös P180:ssä on paljon rei’itettyä pinta-alaa.

Antecin Computex-uutuuksien tarkka julkaisuaikataulu ei vielä ole tiedossa, mutta ainakin Performance Exon on luvattu saapuvan myyntiin myöhemmin tänä vuonna.

