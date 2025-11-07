Uutuudet saapuvat täydentämään astetta edullisempaa AOC Gaming -tuoteperhettä.

QD-OLED-pelinäytöt alkavat olla arkipäivää pelinäyttöjen valikoimassa, vaikka ne edelleen liikkuvatkin tuotekategorian hintavammassa päässä. AOC onkin jälleen julkaissut kaksi QD-OLED-uutuutta mallinimillä Q27G4ZDR ja Q27G4SDR, jotka täydentävät AOC Gaming -tuoteperheen G4-mallistoa.

Molemmat näytöt ovat 27-tuumaisia ja niissä on 2560 × 1440 pikselin QHD-resoluutio. Gray-to-gray-vasteaika on paneelityypille tavanomainen 0,03 millisekuntia. Näytöissä on 99,1-prosenttinen DCI-P3-väriavaruus ja kattavat jalustasäädöt (kallistus, korkeus, kääntö ja kierto). Liitäntäpuolelta löytyy kaksi HDMI 2.1- ja yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä kahden USB-A 3.2 -liitännän keskitin virransyöttötuella. Näytöissä on OLED Care -ominaisuus ja kolmen vuoden paneelitakuu.

Näyttöjen tärkein ero on virkistystaajuudessa, sillä Q27G4ZDR on nopeudeltaan 240 hertsiä, kun taas Q27G4SDR yltää 360 Hz:iin. Muita eroja ovat Q27G4ZDR:n HDR10-tuki ja pelkkä Adaptive-Sync-ominaisuus, kun taas Q27G4SDR on varustettu VESA DisplayHDR 400 True Black- ja G-Sync Compatible -sertifikaateilla.

AOC:n uutuusnäytöt tulevat saataville marraskuun puolivälin paikkeilla. Suositushinnat Q27G4ZDR:lle ja Q27G4SDR:lle ovat 520 ja 649 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote