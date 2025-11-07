Testasimme Googlen uusimman sukupolven taittuvanäyttöisen Pixel 10 Pro Fold -mallin.

Googlen elokuussa julkaistusta Pixel 10 -mallistosta taittuvanäyttöinen Pro Fold -huippumalli saatiin markkinoille selvästi muita myöhemmin vasta lokakuun alussa, jonka jälkeen se otettiin myös runsaan viikon ajaksi io-techin käyttötestiin. Artikkelissa otetaan selvää miltä osin 1989 euron hintainen uutuus on parantanut edeltäjästään ja mikä on sen asema kilpaileviin taittuvanäyttösiin puhelimiin nähden.

