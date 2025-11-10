Testasimme Oppon 549 euron Reno14 5G -älypuhelimen.

io-techin testissä vieraili lyhyesti kiinalaisen Oppon valmistama Reno14 5G, joka on elektroniikkajätin nimikkobrändin pelinavaus Suomessa. Oppo omistaa myös täkäläisillä markkinoilla varsin hyvin tunnetun OnePlussan.

Suositushinnaltaan 549 euron hintaista Reno14:ää käsitellään hieman tavallista tiiviimmässä artikkelissa ja pohditaan, miten puhelin pärjää hintaluokkansa kovassa kilpailussa. Reno14 tarjoaa MediaTekin Dimensity 8350 -järjestelmäpiirin, 12 gigatavun RAM-muistin ja 256 Gt:n tallennustilan lisäksi esimerkiksi telekameralla varustetun kamerajärjestelmän, 6000 milliampeeritunnin akun sekä 5 & 6 vuoden ohjelmistopäivitystuen.

