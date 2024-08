AOC:n pelinäyttöuutuudet tarjoavat 1440p-tarkkuutta 240 hertsillä tai vaihtoehtoisesti 4K-tarkkuutta 165 Hz:llä.

AOC:n Agon Pro -pelinäyttövalikoiman uusimmat tulokkaat ovat hiljattain julkaistut AG276QZD2 ja AG326UD. Molemmissa näytöissä on tasainen QD-OLED-paneeli kuvasuhteella 16:9 ja nopealla 0,03 millisekunnin gray-to-gray-vasteajalla.

AG276QZD2 on 27-tuumainen e-urheiluun suunnattu pelinäyttö 2560 × 1440 pikselin resoluutiolla ja 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella, kun taas 32-tuumaisessa AG326UD:ssa on 3840 × 2160 pikselin 4K-resoluutio 165 Hz:n maksimivirkistystaajuudella. Molemmissa näytöissä on mukautuvan virkistystaajuuden osalta G-Sync Compatible- ja Adaptive-Sync-tuet. Ne ovat myös DispayHDR True Black 400 -sertifioituja ja kattavat 99 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta sekä yltävät 1000 nitin kirkkauteen rajatulla alueella. Lisäksi näytöissä on Picture-by-Picture- ja Picture-in-Picture-ominaisuudet ja näytön sisällön mukaan väriä vaihtava tähtäintoiminto peleihin.

Liitäntöjä AG276QZD2:ssa on kaksi HDMI 2.0:aa, kaksi DisplayPort 1.4:ää ja kaksi USB 3.2 Gen 1×1:tä, kun taas AG326UD:stä löytyy kaksi HDMI 2.1-, yksi DisplayPort 1.4- sekä kolme USB 3.2 Gen 1×1 -liitäntää. Ergonomiasäätöinä jalustoissa on kääntö-, kallistus-, kierto- ja korkeussäädöt.

Sekä AG276QZD2 että AG326UD tulevat myyntiin syyskuussa suositushinnoin 699 ja 849 euroa. Näytöille luvataan kolmen vuoden takuu, joka kattaa myös kuvan mahdollisen kiinnipalamisen.

Lähde: Sähköpostitiedote