MSI: AMD AGESA PI 1.2.0.1 -päivitys mahdollistaa 65 watin Ryzen 9000 -malleille 105 watin TDP:n

Käytännössä päivitys koskee Ryzen 5 9600X- ja Ryzen 7 9700X -prosessoreita, joiden on huomattu testeissä olevan nimenomaan tehonkulutusrajoitteisia.

Uutisoimme hiljattain huhusta, jonka mukaan AMD:n tuleva AGESA PI 1.2.0.0.1A -päivitys tulisi nostamaan Ryzen 5 9600X- ja Ryzen 7 9700X -prosessoreiden TDP-arvon nykyisestä 65 watista 105 wattiin. Nyt asiasta on saatu lisätietoa MSI:n suunnalta.

MSI on ilmoittanut julkaisevansa lähiaikoina AGESA PI 1.2.0.1 -versioon perustuvan BIOS-päivityksen 600-sarjan emolevyilleen. Päivityksen kenties merkittävin muutos on mahdollisuus nostaa edellä mainittujen Ryzen-mallien TDP 65 watista 105 wattiin. Täysin oikeaan huhu ei siis osunut väittäessään TDP:n suoraan nousevan 105 wattiin ja AGESA-versiokin osui pieleen, mutta asian ydin oli oikeassa.

AMD:n päätös sallia Ryzen 5 9600X- ja Ryzen 7 9700X -prosessoreiden TDP 65 watista 105 wattiin on monille tervetullut päivitys. Prosessorit ovat saaneet arvosteluissa kritiikkiä heikosti parantuneesta pelisuorituskyvystä ja niiden on todettu olevan selvästi nimenomaan tehonkulutusrajoitteisia. MSI kehuukin BIOS-päivityksen nostavan suorituskykyä Cinebenchissä kaikkien ydinten testissä jopa 13 %. TDP:n nosto tehdään BIOSin kautta ja käyttäjän tulee tehdä se ilmeisesti itse, kun vakioasetus pysyisi 65 watissa.

Vaikka tulevasta BIOS-päivityksestä kertoi nimenomaan MSI, on oletettavaa, että myös muut valmistajat tulevat sallimaan TDP:n noston tulevaan AGESA:an perustuvissa BIOSeissaan. MSI:n emolevyistä ensimmäisenä päivityksestä pääsevät nauttimaan MEG-sarjan X670E Godlike ja X670E ACE, MPG-sarjan X670E Carbon WiFi, B650 Carbon WiFi ja B650 Edge Wifi, MAG-sarjan X670E Tomahawk WiFi, B650 Tomahawk WiFi, B650M Mortar (/WiFi) B650 Gaming Plus WiFi sekä ilman erillisbrändäystä olevat X670E Gaming Plus WiFi, B650M Gaming Plus WiFi ja Pro B650-P WiFi. Ajan myötä päivitys tulee kaikille yhtiön AMD 600 -sarjan emolevyille.

Lähde: MSI