OnePlus 12 -älypuhelin julkistettiin Kiinassa – globaali lanseeraus luvassa alkuvuodesta

Uutuusmalli tuo useita toivottuja parannuksia edeltäjämalliin nähden.

OnePlus on julkaissut tänään aamulla Suomen aikaa uuden OnePlus 12 -älypuhelimensa. Laite julkaistiin ensin Kiinan markkinoille, mutta se on aiempien vuosien tapaan luvassa vuoden 2024 alussa myös globaaleille markkinoille. Julkaistu laite ominaisuuksineen ei tullut yllätyksenä, sillä OnePlus on vuotanut laitteesta tietoja tiputellen parin viime viikon aikana.

Muotoilullisesti OnePlus 12 muistuttaa hyvin pitkälti edeltäjäänsä. Muutoksia ovat vasempaan kylkeen siirtynyt Alert Slider -kytkin sekä keskelle näytön yläosaa siirretty etukamerareikä. Uusia värivaihtoehtoja ovat kuvioitu vihreä Flowy Emerald sekä valko-hopea. Rakenne on nyt IP65-suojattu, mutta on toki mahdollista ettei sertifikaattia ole Euroopan markkinoilla, sillä OnePlus on myös aiemmin käyttänyt IP-sertifiointia markkinakohtaisesti.

BOE:n valmistama LTPO AMOLED -näyttö on kasvanut runsaalla tuuman kymmenyksellä 6,82-tuumaiseksi, joka tarkoittaa myös hieman kasvaneita ulkomittoja. Näyttö yltää huippukorkeaan 4500 nitin pistemäiseen kirkkauteen HDR-sisältöä toistaessa. Puhelimen sisällä on Qualcommin tuore Snapdragon 8 gen 3 -järjestelmäpiiri, joka tullaan suurella todennäköisyydellä näkemään myös monessa muussa ensi vuoden lippulaivapuhelimessa. UFS 4.0 -tallennustilaa on tarjolla 256 gigatavusta aina yhteen teratavuun asti ja LPDDR5X RAM -muistia 12:sta 24 gigatavuun asti. Yhteyspuolella tuettuna on 5G, WiFi 7 ja Bluetooth 5.4.

Kolmoistakakameraa on päivitetty edeltäjämalliin nähden ja se perustuu samaan toteutukseen kuin taittuvanäyttöisessä OnePlus Open -mallissa. Pääkamera käyttää Sonyn 50 megapikselin LYT-808 -sensoria, joka perustuu pinottuun kaksikerrosrakenteeseen. Ultralaajakulmakameran resoluution on 48 megapikseliä ja 3x-telekameran 64 megapikseliä.

Akun kapasiteettia on kasvatettu 5400 milliampeerituntiin ja langaton lataus on palautettu ominaisuuslistalle 50 watin tehoisena. Johdollinen lataus onnistuu 100 watin teholla. Toisin kuin edeltäjämallissa, USB-C-liitäntä tukee nyt 3.2-standardia.

Kiinassa OnePlus 12 on nyt ennakkotilattavissa ja se tulee saataville 11. joulukuuta. Hinnat alkavat 4299 yuanista (560 €) ja päätyvät 5799 yuaniin (755 €). Euroopan hinnoittelusta ei ole tässä vaiheessa mitään tietoa, mutta hinnat tulevat varmasti olemaan Kiinan hintoja korkeammat.

Lähde: OnePlus China, sähköpostitiedote