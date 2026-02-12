Uusi Full HD -pelinäyttö saapuu myyntiin kahdella eri jalustalla 24 ja 27 tuuman koossa.

Pelinäyttöjä reippaalla tahdilla markkinoille tuova AOC on julkaissut uuden IPS-pelinäytön alle 200 euron hintaluokkaan. Näytöstä tulee tarjolle neljä varianttia, jotka ovat 24G4ZR, 24G4ZRE, 27G4ZR ja 27G4ZRE. Kaikki neljä mallia on varustettu samalla paneelilla ja ominaisuuksilla.

24-alkuiset mallinimet kielivät 24 tuuman näyttökoosta, kun taas 27-alkuiset tarkoittavat 27-tuumaista näyttöä. 24G4ZR ja 27G4ZR (otsikkokuvassa) on varustettu monipuolisemmalla jalustalla, josta löytyy ergonomiasäädöt korkeudelle, kallistukselle, käännölle ja kierrolle, mutta E-varianteissa on ainoastaan kallistussäätö, mikä näkyy myös edullisempana hintana.

Mallien IPS-paneeli yltää maksimissaan 260 hertsin virkistystaajuuteen 1920 × 1080 pikselin Full HD -resoluutiolla. Gray-to-gray-vasteajaksi kerrotaan 1 ms ja MPRT-vasteajaksi puolestaan 0,3 ms taustavalon välkkeellä (backlight strobing). Virkistystaajuutta ruudunpäivitysnopeuteen synkronoi Adaptive-Sync-teknologia, jonka kylkeen AOC on hankkinut vielä virallisen G-Sync Compatible -leiman. DCI-P3-väriavaruus on katettu 92,3-prosenttisesti (27”) ja 87,8-prosenttisesti (24”), ja malleille luvataan 300 nitin kirkkaus.

Liitäntäpuolella on jokaisessa variantissa kaksi HDMI 2.0:aa sekä yksi DisplayPort 1.4. Kuvan säätöjä voi tehdä suoraan näytöstä painikkeiden avulla tai AOC:n G-Menu-ohjelmiston kautta.

AOC:n uudet näyttömallit ovat saatavilla seuraavin suositushinnoin:

24G4ZR – 149 €

24G4ZRE – 129 €

27G4ZR – 169 €

27G4ZRE – 149 €

Lähde: Sähköpostitiedote