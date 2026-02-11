Hardware Canucks sai Asukselta luvan julkaista sen Zenbook A14 -kannettavalla ajetut testit, kunhan Cinebench-testit validointiin ennakkoon oikean suuntaisiksi.

Mobiilipiirijätti Qualcomm otti ensiaskeleet kannettavien maailmaan Snapdragon X Elite -prosessoreillaan. Ensimmäisen prosessorin maailmanvalloitus suunnitelmat eivät menneet aivan putkeen, sillä sen arvioidaan saaneen haltuunsa alle 2 % PC-markkinoista.

Qualcomm julkisti viime syksynä uudet selvästi tehokkaammat Snapdragon X2 Elite -järjestelmäpiirit ja CES 2026 -messuilla eri yhtiöt esittelivät omia siihen perustuvia kannettaviaan. Hardware Canucks sai Asukselta käsiinsä CES-videoiden B-roll-kuvauksiin sekä Zenbook A14:n että A16:n ja luvan julkaista 14-tuumaisesta mallista ennakkotestitulokset, kunhan se validoi ensin sille lähetetyn yksilön Cinebench-tulosten olevan odotusten mukaisia.

Nyt Hardware Canucks on julkaissut tuloksensa ja jälki on ainakin tässä vaiheessa vielä varsin vakuuttavaa, vaikka testissä oli hitain 18-ytimisistä varianteista eli X2E-88-100. Testejä varten kaikki verrokit asetettiin pyörimään noin 30 watin TDP:llä, pois lukien Apple, jonka maksimi on 26 wattia.

Cinebench 2024 -testissä prosessori nettosi yhdellä ytimellä 146 pistettä peitoten sekä Intelin Core Ultra 9 288V:n ja Ultra X9 388H:n sekä AMD:n Ryzen AI 9 HX 370:n. Applen M5 johti joukkoa 200 pisteen tuloksella. Kaikilla säikeillä samassa testissä Qualcomm siirtyi selkeään johtoon 1432 pisteellä, peitoten Applen M5:n yli 24 %:n erolla. Intelin Coret sekä AMD:n Ryzen AI jäivät alle 1000 pisteen.

Blender 5.01:ssä vakuuttava meno jatkui ja custom 1080p Cycles -renderöintiin kului aikaa vaivaiset 3 minuuttia ja 31 sekuntia. Maininnan arvoista lienee, että jopa ensimmäisen sukupolven Snapdragon X1E-78-100 peittosi testissä kaikki muut kilpailijat 5 minuutin ja 24 sekunnin tuloksellaan. Handbraken prosessoritesti jatkoi samaa linjaa; 3 minuutin ja 29 sekunnin tulos oli ylivoimainen ykkönen ja vain Apple sekä Intelin Core Ultra X9 peittosivat edes X1E-78-100:n 5 minuutin ja 32 sekunnin ajan. DaVinci Resolve 20.3:ssa kelkka kuitenkin kääntyi ja 22 minuutin ja 6 sekunnin tulos riitti vain AMD:n Ryzen AI 9 HX 370:n peittoamiseen. Applen aika testissä oli 9 minuuttia ja 43 sekuntia ja Intelin Core Ultra X9:n 13 minuuttia ja yksi sekunti.

Pelipuolella yhteensopiviksi testipeleiksi valikoituivat Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077 ja Baldur’s Gate 3. Counter-Strikea testattiin 1200p-resoluutiolla maksimiasetuksin, 4x MSAA -reunojenpehmennyksellä ja 16x anisotrooppisella suodatuksella sekä HDR Performance -asetuksella. Qualcommin X2E-88-100 sai tulokseksi 113,3 FPS, mikä on yli 30 % paremmin kuin X1E-78-100:lla, mutta ei riitä kilpailemaan AMD:n (132,6 FPS) tai Intelin (288V 142,8 FPS, 388H 188,7 FPS) kanssa. Applen M5 ei tue Counter-Strike 2:ta natiivisti.

Cyberpunkissa tilanne parani Snapdragonin kannalta. Testi ajettiin 1200p-resoluutiolla Medium-asetuksin, matalalla väentiheydellä, ilman säteenseurantaa ja FSR 3 Performance -skaalauksella. X2E-88-100 sai tulokseksi tasan 40 FPS, kun Ryzen AI 9 HX 370 sai 31,4 ja Core Ultra 9 280V 34,8 FPS. Core Ultra X9 388H sai tuloksekseen 46,2 ja Applen M5 57,2 FPS.

Baldur’s Gate 3 jatkoi Cyberpunkin linjaa ja X2E-88-100:n 54,3 FPS:n tulos peittosi Ryzen AI:n 45,9:n ja Core Ultra 9 288V:n 48,4 FPS:n tulokset, mutta jäi jälkeen Core Ultra X9 388H:n 59,3 ja Apple M5:n 69,8 FPS:n tuloksista. Baldur’s Gate 3 -testit ajettiin 1200p-resoluutiolla matalin asetuksin.