Ulkoisesti havaittavasti uudistuneiden vastamelunappien luvataan parantavan lähes kaikilla keskeisillä osa-alueilla.

Sony on esitellyt tänään uudet nappimalliset WF-1000XM6-vastamelukuulokkeet mallistonsa kärkeen. Uutuusmallin erottaa uudeksi jo muotoilun osalta, sillä Sony on muuttanut sekä nappien että latauskotelon muotoilua. Sonyn mukaan nappien uudistettu muotoilu parantaa entisestään sekä käyttömukavuutta että vastamelun toimintaa. Napit ovat aiempaa pienemmät ja niiden rungon muotoilua on ohennettu 11 % ja lisäksi kuulokkeen ilmanvaihtorakennetta on uudistettu niin, että askelten ja pureskelun äänet vähenevät merkittävästi. Kuulokkeen rakenne on IPx4-roiskevesisuojattu.

WF-1000XM-sarjan napit ovat olleet jo aiemmissa sukupolvissa luokassaan markkinoiden kärkeä vastamelutoiminnon suhteen ja Sony kehuu uuden XM6-mallin vaimentavan melua vielä 25 % edeltäjäänsä paremmin. Erityisesti vastamelun toimintaa on parannettu keski- ja korkeataajuusalueella. Tämä on toteutettu neljän mikrofonin ja niiden äänidataa hallitsevan uuden HD Noise Cancelling Processor QN3e:n sekä kuulokkeiden yleistä toimintaa ohjaavan Integrated Processor V2 -prosessorin avulla.

Meluun on keskitytty myös puhelunlaadussa ja kuulokkeet hyödyntävät luujohdinsensoria, kahta mikrofonia ja niiden AI-keilanmuodostustekniikkaa sekä tekoälyavusteista taustamelunvaimennusta. Lisäksi kuulokkeiden Integrated Processor V2 prosessoi äänen 32-bittisesti aiemman 24-bittisen sijaan.

Äänenlaatua on parannettu uudella 8,4 mm kaiutinelementillä, jonka pehmeä reunaosa ja jäykkä sekä kevyt keskikupoli ovat valmistettu eri materiaaleista. Lopputuloksena on Sonyn mukaan sekä syvät bassot että selkeät ja avarat korkeat taajuudet. Sony kertoo virittäneensä kuulokkeiden äänen yhteistyössä monien suurien artistien käyttämien Grammyja voittaneiden studioiden (Sterling Sound, Battery Studios, Coast Mastering) kanssa. Hallintasovelluksessa ääntä voi säätää 10-kanavaisella ekvalisaattorilla.

Bluetooth 5.3 -yhteyttä on parannettu puolitoista kertaa aiempaa suuremman antennin avulla. Tuettuina ovat SBC, AAC, LDAC ja LC3 -koodekit. Napeille luvataan jopa 8 tunnin akunkesto yhdellä latauksella ja 24 tuntia latauskotelon avustuksella. Viiden minuutin latauksella kuulokkeisiin saa ladattua tunnin verran lisää kuunteluaikaa. USB-C-liitännän ohella latauskoteloa voi ladata langattomasti Qi-tekniikalla.

Väreinä on tarjolla musta ja platinanhopea. WF-1000XM6:t tulevat Suomessa saataville helmikuun aikana 300 euron suositushintaan.

Lähde: sähköpostitiedote, lehdistötiedote, tuotesivut