Apple esitteli uuden Watch Series 7 -älykellon

Apple Watch Series 7 tuo mukanaan edeltäjiään kestävämmän rakenteen ja suuremmat näytöt.

Apple esitteli tänään pitämässään California Streaming -julkaisutilaisuudessa uusimman versionsa älykellostaan. Apple Watch Series 7 jatkaa edeltäjämalliensa mukaisella pyöreällä muotoilulinjalla, mutta muutostakin on kuitenkin tapahtunut.

Uutuusmallin näyttöä on kasvatettu entisestään tuomalla se lähemmäs kellon laitoja. Aiemmista malleista tutun kaareutuvan lasipinnan lisäksi uutuudessa kaareutuu myös näyttö itsessään, minkä myötä suoraan sivusta katsottaessa on nähtävissä kellotaulun sisältöä. Reunat ovat kutistuneet 40 prosenttia ja näytön pintala puolestaan kasvanut 20 prosenttia. Halkaisijaltaan näyttö on kasvanut yhden millimetrin. Alkuperäistä muotoilua käyttäneeseen Series 3 -malliin nähden näyttöpinta-alaa on peräti 50 prosenttia enemmän.

Ulkonäköpäivityksen lisäksi Apple mainostaa uutuusmallin olevan kaikkien aikojen kestävin Apple Watch. Se on vedenpitävä aiempien mallien tavoin WR50-vedenpitävyysluokituksella, mutta sen tueksi Series 7 tuo myös pölynkestävyyden IP6X-sertifikaatin veroisesti. Näytön suojalasi puolestaan on 50 prosenttia edeltäjäänsä paksumpi ja aiempia malleja iskunkestävämpi.

Sisällä sykkivän raudan osalta Apple oli Watch Series 7:n suhteen kohtuullisen hiljainen, mutta akun kestoksi luvataan edellismallien tavoin yhtä päivää. Akun latausnopeutta on kuitenkin parannettu 33 prosenttia uuden USB-C-pikalatauskaapelin avulla. Tyhjästä 80 prosenttiin kello latautuukin noin 45 minuutissa.

Kellon julkaisuaikataulusta Apple ei ole antanut tarkempaa aikataulua, vaan se luvataan saapuvaksi myöhemmin tänä syksynä. Hinnat kellolla alkavat Yhdysvalloissa 399 dollarista, mutta eurohinnat tarkentuvat vasta myöhemmin. Saataville Apple Watch Series 7 tulee 41 ja 45 mm:n kokovaihtoehtoina alumiinirungolla, ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ja titaanisena versiona.

Lähde: Apple