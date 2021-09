Apple julkaisi uuden 9. sukupolven iPadin ja merkittävästi uudistuneen iPad minin

Uuden iPadin uudistuksia voidaan pitää maltillisina, mutta tuore iPad mini on kokenut täysimittaisen mullistuksen lippulaivatason raudan ja heivatun kotinappulan myötä.

Apple pitää parhaillaan California streaming -teemaista julkaisutapahtumaansa netissä. Seurasimme tapahtumaa uutisten lisäksi myös YouTubessa.

Ensimmäisenä Applen tapahtumassa lavan valtasi 10,2-tuumaisella Retina-näytöllä varustettu 9. sukupolven iPad -perusmalli, joka on päivittynyt käyttämään A13 Bionic -järjestelmäpiiriä. Taulutietokoneessa on nykystandardein poikkeuksellisen suuren reunukset, joista osan on sanellu Koti-painikkeen säilyttäminen mukana. Järjestelmäpiirin kaverina on nyt vähintään 64 ja maksimissaan 256 Gt tallennustilaa.

Yksi isoista uudistuksista iPadissa on sen uusi 12 megapikselin ultralaajakuvaetukamera. Hyödyntämällä A13 Bionicin Neural Engine -yksikköä Apple on tuonut perus-iPadiin Pro-malleista aiemmin tutun Center Stage -ominaisuuden, joka pyrkii pitämään esimerkiksi videopuheluissa puhujan kuvan keskiössä, vaikka hän liikkuisikin. Kameran näkökenttä on 122° leveä. iPad tukee myös Apple Pencil -stylusta, mutta vain ensimmäisen sukupolven kynien osalta.

Toisena lavan otti haltuunsa merkittävästi uudistunut iPad mini. Uuden iPad minin näytön reunuksia on saatu kutistettua merkittävästi esimerkiksi poistamalla Koti-painike ja korvaamalla se taulutietokoneen ylälaitaan sijoitetulla TouchID-virtapainikkeella. Kutistuneiden reunusten myötä Liquid Retina -näytön koko on nyt 8,3” ja se tukee maksimissaan 500 nitin kirkkautta ja P3-väriavaruutta.

Suorituskykyä iPad minille tarjoaa uuden sukupolven A15 Bionic -järjestelmäpiiri. Applen mukaan piirin 6-ytiminen prosessori on 40 % ja 5-ytiminen grafiikkaohjain jopa 80 % nopeampia, kuin edeltävän sukupolven iPad minin A12 Bionicissa. Tekoälytehtävistä on vastuussa 16-ytiminen Neural Engine, jonka tukena on uusia koneoppimiskiihdyttimiä, jotka yhdessä parhaimmillaan kaksinkertaistavat suorituskyvyn edeltäjään verrattuna.

iPad minin etukamera on identtinen 9. sukupolven iPadin uuden etukameran kanssa ja takapuolelta löytyy nyt 12 megapikselin kamera Focus Pixels -ominaisuudella ja aiempaa suuremmalla aukolla. True Tone -salaman ja A15 Bionicin uudella kuvaprosessorilla iPad minin luvataan tuottavan erittäin luonnollisia Smart HDR -kuvia, mutta vertailukuvia yhtiö ei ole verkkosivuilleen lisännyt ainakaan vielä. Lisäksi uusi iPad mini tukee 5G-yhteyksiä ja hyödyntää Lightningin sijasta USB-C-liitäntää.

Sekä 9. sukupolven iPad että uusi iPad mini käyttävät iOS 15 -käyttöjärjestelmää, josta kerroimme aiemmin tänä vuonna. Yhtiö on panostanut myös ympäristönsuojeluun valmistamalla molemmat uudet iPadinsa täysin kierrätetystä alumiinista. Taulutietokoneiden emolevyt on juotettu 100 % kierrätetyllä tinalla ja myös magneettien kerrotaan olevan kierrätettyjä.

Molemmat uudet iPadit tulevat ennakkotilattaviksi tänään Applen omasta kaupasta ja niiden toimitukset aloitetaan 24. syyskuuta. 9. sukupolven iPad on hinnoiteltu Suomessa Wi-Fi-yhteyksillä alkaen 399 ja mobiiliverkkoyhteyksillä 539 euroon. Uuden iPad minin lähtöhinta on Wi-Fillä 569 ja mobiiliyhteyksillä 739 euroa.

Päivitys: Apple on julkaissut tuotesivut kansainvälisillä verkkosivuillaan, joista löytyy myös 9. sukupolven iPadin ja uuden iPad minin tarkemmat tekniset ominaisuudet.

Lähde: Apple (1), (2)