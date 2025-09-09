iPhone 17 -perusmalli sai vihdoin odotetun 120 hertsin näytön.

Apple on julkistanut tiistai-iltana pitämässään julkistustilaisuudessa odotetusti uuden iPhone-mallistonsa, joka koostuu neljästä puhelinmallista. Täysin uutta on iPhone Air, jonka mallinimessä ei muista malleista poiketen käytetä lainkaan numeroa 17. Sen ohessa julkaistuja uutuuksia ovat iPhone 17, iPhone 17 Pro ja iPhone 17 Pro Max. Kaikki uudet mallit käyttävät uudistetulla Liquid Glass -ilmeellä varustettua iOS 26 -käyttöjärjestelmää.

Uudet iPhone 17 Pro ja 17 Pro Max saivat näkyvimpänä uudistuksena täysin uuden muotoilun ja rakenteen, sillä Apple siirtyi käyttämään takakuoren puolelle asti ulottuvaa taottua 7000-sarjan alumiinirunkoa ja muotoili takakuoren yläosaan koko leveydelle venytetyn kamerakehyksen. Takakuoren alaosassa on Ceramic Shield -lasipinta, jonka alle on jätetty alumiini-unibodyyn tehty aukko langatonta MagSafe-latausta varten. Näyttökoot ovat pysyneet muuttumattomina, eli 17 Prossa se on 6,3 tuumaa ja 17 Pro Maxissa 6,9 tuumaa. Näyttöä suojaa nyt uusi Ceramic Shield 2 -lasi, jonka kehutaan olevan kolme kertaa naarmunkestävämpää kuin edeltäjä.

Puhelimen sisällä uusi A19 Pro -piiri on jäähdytetty höyrykammioratkaisun avulla ja myös puhelimen alumiinirakenne osallistuu jäähdytykseen. Piiri pitää sisällään kuusi prosessori- sekä grafiikkasuoritinydintä ja sen kerrotaan pystyvän ylläpitämään 40 % parempaa jatkuvaa suorituskykyä edelliseen sukupolveen nähden. Grafiikkaytimiin on integroitu Neural Accelerator -yksiköt, jotka toimivat tekoälytehtävissä yhdessä 16-ytimisen Neural Enginen kanssa. A19 Pro -piirin parina on uusi N1-yhteyspiiri. Apple kehuu 17 Pro Maxin akunkeston olevan parempi kuin missään muussa iPhonessa, mutta ei kerro akun tarkkaa kapasiteettia.

Kameraosastolla puhelimen takapuolella on nyt kolme 48 megapikselin kameraa, eli myös telekamera on päivitetty kyseiseen resoluutioon ja samalla sen sensorikoko on hieman kasvanut, mutta kinovastaava polttoväli hieman pienentynyt. Toisin sanoen telekamera tarjoaa nyt 4x-polttovälin pääkameraan nähden, mutta mahdollistaa myös 8x-zoomauksen käytön sensorilta tehtävän rajauksen avulla. Apple on myös lisännyt entisestään ammattilaisille suunnattuja videokuvausominaisuuksia. Uusi neliön muotoista 18 megapikselin sensoria hyödyntävä CenterStage-etukamera mahdollistaa kuvaamisen sekä pysty- että vaakakuvasuhteella ja osaa tekoälyn avulla laajentaa ja kääntää kuvaa automaattisesti, jotta kaikki ihmiset saadaan mahtumaan kuvaan.

Uusi iPhone Air ratsastaa älypuhelinmarkkinan orastavalla ohuustrendillä aiemmin julkaistun Samsung Galaxy S25 Edgen tapaan. Air on 5,6 mm paksuisena vielä kilpailijaansakin pari millin kymmenystä ohuempi ja siten myös kaikkien aikojen ohuin iPhone. Air korvaa samalla mallistossa 16 Plussan, joten sen 6,5-tuumainen näyttökoko asemoituu iPhone-malliston keskivaiheille. Airissa on tämän vuoden iPhone-malliston ainoana puhelimena titaanirunko ja laitteen paino on vain 165 grammaa. Takakuori on Ceramic Shield -lasia ja näytön suojana on uusi Ceramic Shield 2.

Air käyttää Pro-malleista tuttua A19 Pro -järjestelmäpiiriä, joskin grafiikkasuoritinytimien määrää on karsittu yhdellä viiteen kappaleeseen sekä säteenseurantatuki puuttuu. Käytössä on myös Applen C1X-5G-modeemi sekä Bluetooth 6.0- ja WiFi7-yhteydet tarjoava N1-piiri. Akun kokoa Apple ei tuttuun tyyliinsä paljasta, mutta sen luvataan riittävän koko päiväksi ja latautuvan puolilleen puolessa tunnissa. Tilan säästämiseksi Air on saatavilla vain eSIM-mallina. Kamerapuolella Apple on päätynyt yhden takakameran ratkaisuun ja tarjolla on 48 megapikselin sensori 26 mm kinovastaavalla polttovälillä. Samalta sensorilta voidaan tehdä myös 2x-telekameraa vastaava rajaus. Kameran ympärillä sijaitsevaan suurehkoon kohoumaan on pakattu myös puhelimen muuta tekniikkaa. Etukamerana on sama uusi 18 megapikselin Center Stage -kamera kuin muissakin malleissa.

Malliston edullisimpana vaihtoehtona on tuttuun tapaan iPhone 17 -perusmalli, jonka ehkäpä odotetuin ja merkittävin parannus on näyttötekniikan päivittyminen 120 hertsin adaptiiviseksi ProMotion-LTPO-paneeliksi. Lisäksi tuettuna on Always-On-Display-ominaisuus. Samalla myös näyttökokoa on kasvatettu pienemmän Pro-mallin kanssa yhteneväiseen 6,3 tuumaan ja samalla reunuksia on kavennettu. Näyttöä suojaa uusi Ceramic Shield 2 -lasi ja näyttö kykenee 3000 nitin pistemäiseen kirkkauteen.

Laitteen sisällä on kolmen nanometrin prosessilla valmistettava A19-piiri, joka sisältää kuusi prosessoriydintä sekä viisi GPU-ydintä. Sen parina on N1-yhteyspiiri. Odotetuksi parannukseksi mainittakoon myöskin lähtöhintaisen mallin tallennustilan kasvaminen 256 gigatavuun. Latausnopeutta on parannettu ja akun luvataan latautuvan puolilleen 20 minuutissa. Kamerapuolella 48 megapikselin pääkamera on pysynyt samana, mutta ultralaajakulmakamera on päivitetty myöskin 48 megapikseliin makrokuvaustuella varustettuna. Etupuolella on muista malleista tuttu 18 megapikselin Center Stage -kamera.

iPhone 17:n hinnat alkavat 999 eurosta, iPhone Airin 1259 eurosta, iPhone 17 Pron 1359 eurosta ja iPhone 17 Pro Maxin 1509 eurosta. Ennakkotilaukset alkavat ensi perjantaina (12.9.) ja myynti viikkoa myöhemmin 19. syyskuuta.

Lähteet: Apple (1)(2)(3)