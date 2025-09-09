Honor on tuomassa markkinoille 400-sarjansa jatkoksi uutta Smart-mallia, joka asettuu malliston edullisimmaksi vaihtoehdoksi noin parin sadan euron hintaluokkaan. Kyseessä on suora seuraaja viimevuotiselle Honor 200 Smart -mallille, joka vieraili aikanaan myös io-techin testattavana.
Edeltäjämallin tapaan 400 Smart on suunniteltu kestämään arjen kolhuja, eli sen iskunvaimennuksella varustetulla rakenteella on sveitsiläisen SGS:n viihden tähden iskunkestävyyssertifiointi (Drop & Crush). Honorin mukaan iskunkestävyys on parantunut 25 % ja kehyksen vääntymisriski 15 %. Lisäksi rakenteella on IP54-tason pölyn- ja roiskevedenkestävyys, joka on pölysuojauksen osalta heikentynyt hieman edeltäjän 6-tasosta.
Näyttö on edeltäjän tapaan suuri noin 6,8-tuumainen 120 hertsin LCD-paneeli, mutta sen resoluutiota on laskettu HD+-tasolle. Sisällä edeltäjämallin Snapdragon 4 gen 2 -piiri on päivittynyt Snapdragon 6s gen 3 -malliin. 400 Smartin akku on kasvanut merkittävästi edeltäjämalliin nähden, sillä kapasiteetiksi kirjataan nyt 6500 mAh. Latausteho on pysynyt samana 35 watissa. Puhelimessa on stereokaiuttimet, mutta 3,5 mm kuulokeliitäntä on jätetty valitettavasti pois. Kamerat ovat pysyneet tismalleen samoina edeltäjämallista.
Päivitystukea on parannettu merkittävästi, sillä sekä Android-versiopäivityksiä että tietoturvakorjauksia on nyt tarjolla 6 vuotta (edeltäjässä 2&3). Käyttöjärjestelmänä toimii Android 15 höystettynä Magic OS 9.0 -käyttöliittymällä. Puhelimen vasempaan kylkeen sijoitettu tekoälypainike toimii pikareittinä puhelimen tekoälyominaisuuksiin.
Honor 400 Smart 5G:n tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 166,9 x 76,8 x 8,24 mm
- Paino: 206 grammaa
- Suojaus: IP54, SGS 5-star Drop & crush resistance
- 6,77” 1610×720 TFT LCD -näyttö, 120 Hz virkistystaajuus, 850 nit HBM, 700 nit tyypillinen
- Qualcomm Snapdragon 6s gen 3 -järjestelmäpiiri
- 2 x 2,3 GHz Cortex-A78
- 6 x 2,0 GHz Cortex-A55
- Adreno 619 GPU
- 4 Gt RAM
- 128 tai 256 Gt tallennustilaa
- 5G SA/NSA, LTE, Dual nano-SIM
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth (BLE-, SBC-, AAC-, LDAC-, aptX- ja aptX HD), NFC
- BeiDou (B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), A-GNSS
- Kaksoistakakamera:
- 50 megapikselin pääkamera, f1.8, PDAF, 1080p videokuvaus
- 2 megapikselin syvyystietokamera, f/2.4
- 5 megapikselin etukamera, f2.2, 1080p videokuvaus
- Stereokaiuttimet
- 6500 mAh li-polymeeriakku, USB-C 2.0, 35 W SuperCharge -lataus
- Android 15, Magic OS 9.0 (6 vuoden Android-versiopäivitykset, 6 vuoden tietoturvapäivitykset)
Honor 400 Smartin myynti alkaa Suomessa 14. syyskuuta. Suositushinnat ovat 199 euroa 128 Gt tallennustilalle ja 229 euroa 256 Gt tallennustilalle. Värivaihtoehtoina ovat tarjolla musta ja kulta.
Lähde: Honor, tuotesivut
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →