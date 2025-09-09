Apple Watch Ultra 3, Series 11 ja Watch SE 3 käyttävät viime sukupolvesta tuttua S10-järjestelmäpiiriä, mutta AirPods Pro -kuulokkeista löytyy uusi H2-piiri, jonka luvataan mahdollistavan markkinoiden parhaan aktiivisen melunpoiston in-ear-kuulokkeissa.

Apple piti tänään ”awe dropping” iskulauseen siivittämän julkaisutilaisuuden, jossa julkaistiin sekä uuden sukupolven iPhonet että Apple Watch -älykellot ja AirPods Pro -kuulokkeet. Uusia Apple Watch -kelloja riitti tällä kertaa kolmeenkin kategoriaan; Series 11, Ultra 3 ja SE 3.

Apple Watch Ultra 3 on yhtiön uusi lippulaiva älykellomarkkinoille. Kellon merkittävimpiä uudistuksia ovat esimerkiksi yhtiön tähän mennessä suurin näyttö, satelliittiyhteys hätätilanteisiin sekä entistä pidempi akkukesto. Seikkailijoiden ja urheilijoiden tarpeisiin suunniteltu kello on IP6X-suojattu pölyltä ja sillä on 100 metrin ISO 22810:2010 -standardin mukainen vedenpitävyysluokitus ja sukeltaa sopii maksimissaan 40 metrin syvyyteen.

Apple ei ole ilmoittanut Ultra 3:n näytön tuumakokoa, mutta sen pinta-ala on nyt 1245 mm2, kun Ultra 2:ssa pinta-ala jäi 1185 mm2:een. Näyttö perustuu LTPO3 OLED -paneeliin ja se tukee aina päällä olevaa tilaa yhden hertsin päivitysnopeudella. Paneelin resoluutio on 422×514 ja tarkkuus 326 PPI. Näytön maksimikirkkaus on jopa 3000 nitiä ja sitä suojataan safiirilasilla.

Kellon sisällä sykkii viime sukupolvesta tuttu S10-järjestelmäpiiri kahdella 64-bittisellä Sawtooth-ytimellä ja 4-ytimisellä Neural Engine -NPU-kiihdyttimellä. Sen tukena on 64 Gt tallennustilaa. Kellosta löytyy Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, NFC ja toisen sukupolven UltraWideband-siru sekä tuki kaksitaajuus GPS:lle ja muille paikannuspalveluille. Apple mainostaa sivuillaan 5G-tekstillä, mutta teknisissä tiedoissa mainitaan vain LTE- ja UMTS-tuet.

49 mm kokoluokan Apple Watch Ultra 3:n akkukestoksi luvataan parhaimmillaan jopa 42 normaalissa käytössä ja 72 tuntia alhaisen virran tilassa. Akun luvataan latautuvan 12 tunnin edestä 15 minuutissa.

Apple Watch Ultra 3:n kuori on luokan 5 titaania ja se tulee saataville luonnontitaani- ja mustatitaani -väreissä. Kellon strategiset mitat ovat 49x44x12 mm ja 61,6 tai 61,8 grammaa; mustatitaani lisää painoa 0,2 grammaa luonnontitaaniin verrattuna. Mukana tuleva ranneke sopii 130-210 mm:n ranteisiin.

Apple Watch Series 11 tulee markkinoille 42 ja 46 mm:n kokoluokissa alumiini- ja titaanikuorin. Ensin mainituissa käytetään Ion-X-etulasia, jonka naarmuntumiskestävyyden kehutaan olevan kaksinkertainen Series 10:iin nähden, kun jälkimmäisissä on käytössä safiirilasi. Lasin takaa löytyy LTPO3 OLED -paneeli 326 PPI:n tarkkuudella ja 2000 nitin maksimikirkkaudella. Resoluutio on 42 mm:llä 374×446 ja 46 mm:llä 416×496. Kellon sisällä sykkii sama järjestelmäpiiri, kuin Ultrassakin.

Kellon mitat ovat 42x36x9,7 ja 29,7-34,6 grammaa tai 46x39x9,7 mm ja 36,9-43,1 grammaa näytön koosta, kuorten materiaalista ja mobiiliyhteyksien tuesta riippuen. Akkukestoksi luvataan normaalikäytössä parhaimmillaan 24 ja alhaisen virran tilassa jopa 38 tuntia. Näytön vedenkestävyys on 50 metriä eli ns. uinninkestävä ja pölytiiviys IP6X. Alumiiniversion värivaihtoehdot ovat ruusukulta, hopea, tähtiharmaa ja peilimusta, kun titaanikuorilla on valittavissa kulta, luonnontitaani ja liuskekivi.

Sekä Ultran että Series 11:n terveysominaisuuksia on päivitetty kroonisen korkean verenpaineen merkkejä seuraava tekniikka, joka mittaa kuukauden sykleissä verisuonien vastetta sydämen lyönteihin. Uudelleen suunnitellun treenisovelluksen luvataan helpottavan omien liikuntamuotojen seuraamista helposti muokattavin ominaisuuksin.

Kolmas uusi kello on Apple Watch SE 3. Kellon suurimpia päivityksiä ovat yhtiön mukaan parannellut terveysominaisuudet, aina päällä oleva näyttö ja pikalataus. Terveyspuolella kello osaa esimerkiksi arvioida unen laatua entistä paremmin, arvioida kuukausikiertoa, tunnistaa uniapnean merkkejä sekä mitata lämpötilan ranteesta. Sen suojaukset vedeltä ja pölyltä vastaavat Series 11 -kelloja.

Kello tulee saataville alumiinikuorin 40 ja 44 mm:n kokoluokissa tähtivalkeaksi ja keskiyöksi ristityissä väreissä. Kelloissa käytetään Ion-X-etulasin suojaamaa LTPO OLED -näyttöä, jonka resoluutio on 40 mm:n koossa 324×394 ja 44 mm:n koossa 36×448. Paneelin maksimikirkkaus on 1000 nitiä ja tarkkuus 326 PPI. Järjestelmäpiiri on sama S10, kuin muissakin malleissa.

Watch 3 SE:n strategiset mitat ovat 40x34x10,7 ja 26,3-26,4 grammaa tai 44x38x10,7 mm ja 32,9-33 grammaa. Paino riippuu mobiiliyhteyksien tuesta. Akun luvataan kestävän jopa 18 tuntia normaalikäytössä ja 32 tuntia alhaisen virran tilassa. Akku latautuu 80 %:iin 45 minuutissa ja vartissa käyttöaikaa saa 8 tunnin edestä normaalikäytössä.

Apple lupaa uusille AirPods Pro 3 kuulokkeille ei enempää tai vähempää kuin maailman parhaan aktiivisen melunpoiston in-ear-tyyppisten kuulokkeiden saralla. Uudelleen suunniteltujen kuulokkeiden luvataan istuvan korviin poikkeuksellisen hyvin ja vakaasti samalla kun ne osaavat nyt seurata sykettä, vaikka akkukestoakin on samalla saatu parannettua.

Uudelleen suunniteltu muotoilu perustuu Applen mukaan yli 10 000 korvan skannaukseen ja 100 000 tunnin kehitystyön tulos. Niiden luvataan sopivan ja pysyvän paikallaan vakaana entistä useamman ihmisen korvassa ja uudistetut vaahtotulpat tulevat nyt saatavilla viidessä koossa uuden XXS-koon myötä. Kuulokkeet on IP57-suojatut vedeltä ja pölyltä.

Applen mukaan sen uutuuskuulokkeiden ANC (Active Noice Cancellation, aktiivinen melunpoisto) poistaa jopa kaksi kertaa niin paljon melua, kuin aiemman sukupolven AirPods Pro 2:n ANC ja neljä kertaa niin paljon, kuin ensimmäisen sukupolven AirPods Pron ANC. Käytössä on uusi mukautuva taajuuskorjain ja uusi usean aukon akustinen rakenne.

Täysin uutena ominaisuutena ne osaavat nyt seurata sykettä ja seurata jopa 50 erilaista treeniä iPhonen Fitness-sovelluksen avulla. Sykettä seurataan uudella PPG-sensorilla (fotopletysmografia) ja treenien seurantaan hyödynnetään lisäksi kuulokkeiden kiihtyvyyanturia, gyroskooppia, GPS:ää ja iPhonella pyörivää tekoälymallia. Tekoäly on lisäksi mukana reaaliaikaisen kääntäjän muodossa, joskin toistaiseksi vain beetaversiona ja rajalliselle kielivalikoimalle.

Kuulokkeiden sisältä löytyy yhtiön uusi H2-järjestelmäpiiri ja akkukestoa luvataan sykkeentunnistus käytössä 6,5 tuntia, ANC:llä 8 tuntia, ANC:llä ja tilaäänellä sekä pään liikkeiden seurannalla 7,5 tuntia ja jopa 10 tuntia läpikuulumistilassa Kuuloapu-ominaisuus päällä. MagSafe-latauskotelo tarjoaa 24 tuntia ANC-soittoaikaa ja kuulokkeet latautuvat sen sisällä 5 minuutissa noin tunnin kuuntelukokemuksen edestä.

Kaikki Applen uutuudet tulevat ennakkotilattaviksi välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan 19. syyskuuta. Apple Watch Ultra 3 on hinnoiteltu alkaen 929 euroon, Series 11 alumiinisena 42 mm:n koossa alkaen 469 ja 46 mm:n koossa alkaen 499 euroon sekä titaanisena 829 tai 879 euroon. Apple Watch SE 3:n hinta on 40 mm:n koossa alkaen 279 ja 44 mm:n koossa 309 euroa. AirPods Pro 3:n hinta on 249 euroa ja koteloon saa halutessaan ilmaiseksi kaiverruksen.

Lähde: Apple