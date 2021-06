iOS 15:n mukana tuodut uudistukset jakavat FaceTime-puhelut ensimmäistä kertaa ikinä myös Applen laitteiden ulkopuolelle.

Apple esitteli tänään verkon yli pitämässään WWDC-tapahtumassa odotettuun tapaan uusimmat versiot mobiilikäyttöjärjestelmistään. iOS ja iPadOS ovat matkalla jo viidennessätoista versiossaan ja WatchOS:kin saavuttaa jo kahdeksannen revisionsa.

iOS 15 tuo mukanaan muun muassa päivitettyjä ilmoitusasetuksia, jako-ominaisuuksia, FaceTime-muutoksia, erilaisia koneoppimisominaisuuksia ja päivityksiä laitteiden tietoturvaan. Ilmoitusten toimintaa on muutettu, jotta käyttäjien olisi helpompaa löytää juuri itselle tärkeät ilmoitukset. Tätä varten normaalit sovellusilmoitukset ja viestintäsovellusten ilmoitukset on eroteltu toisistaan, minkä lisäksi muut kuin viestintäsovellusten ilmoitukset kootaan yksittäiseen ilmoitus-tiivistelmään, joka pyrkii näyttämään käyttäjää eniten kiinnostavat sovellukset ensimmäisenä.

Ilmoitukset on myös entistä helpompi mykistää sopivin tavoin, sillä perinteisen Älä häiritse -tilan kaveriksi Apple on tuonut erilaiset tilat muun muassa töille, omalle ajalle ja nukkumiselle. Näiden eri tilojen välillä on valittavissa, mitkä sovellukset päästävät ilmoitukset läpi ja mitkä ei. Sekä näiden keskittymistä avustavien tilojen, että viestintäsovellusten ilmoitusten näyttöön Apple käyttää myös koneoppimista, joka oppii käyttäjän tavoista, mitä puhelimelta todennäköisesti milloinkin toivotaan.

Koneoppimista Apple käyttää myös uuteen Live Text -ominaisuuteen, joka tunnistaa tekstiä valokuvista. Sen lisäksi, että kuvista on mahdollista ominaisuuden avulla kopioida tekstiä tai tehdä vaikka puheluita suoraan kuvissa näkyviin puhelinnumeroihin on ominaisuus integroitu myös käyttöjärjestelmän laajuiseen Spotlight-hakuun. iOS 15:ssä käyttäjä voi esimerkiksi etsiä kuviaan hakusanoilla, jotka esiintyvät kuvien taustalla.

FaceTimen Apple puolestaan laajensi ensimmäistä kertaa historiansa aikana pois Applen omasta ekosysteemistä. Uuden linkkikutsutoiminnon myötä FaceTime-puheluun on mahdollista kutsua kuka vain, jolloin linkin kautta käyttäjä pääsee liittymään keskusteluun internetselaimen välityksellä. Tämän myötä puhelut ovat käytettävissä myös Android- ja Windows-laitteilla.

Jakoon liittyen FaceTime tukee uutta SharePlay-ominaisuutta, joka mahdollistaa videoiden ja musiikin jakamisen reaaliaikaisesti puhelun aikana. Näin ollen käyttäjät voivat katsoa yhdessä etänä elokuvaa tai TV-sarjaa tai esimerkiksi kuunnella musiikkia.

Yksityisyyden suojaa Apple on päivittänyt iOS 15:een siirtämällä Sirin puheentunnistuksen monin osin täysin puhelimen sisällä tapahtuvaksi. Parantuneen tietoturvan lisäksi tämä parantaa Applen mukaan myös toimintojen nopeutta, sillä puhetta ei tarvitse lähettää internettiin, vaan puhelin kykenee analysoimaan sen välittömästi. Lisäksi Apple on tuonut mukaan Mail Privacy Protection -ominaisuuden, joka estää sähköpostin lähettäjiä saamasta selville vastaanottajan IP-osoitetta tai edes tietoa siitä, onko sähköpostia avattu.

Näiden lisäksi Apple päivitti myös monia sovelluksiaan muun muassa tuomalla Kartat-sovellukseen kolmiulotteisia kaupunkinäkymiä maastomuotoineen, tuomalla henkilökortit Wallet-sovellukseen ja päivittämällä Sää-sovelluksen ulkonäön. Karttasovelluksen ja Wallet-sovelluksen muutokset ovat kuitenkin toistaiseksi pääosin suomalaisten ulottumattomissa, sillä esimerkiksi henkilökorttien lisääminen toimii toistaiseksi vain osassa Yhdysvaltain osavaltioita.

Myös iPadOS saa ymmärrettävästi taakseen tietoturvakorjauksia, mutta tarkemmin juuri iPadille tuotuja uudistuksia ovat Widget-piensovellusten tuki suoraan aloitusnäytöllä, alalaidasta esiin vedettävät pikamuistiinpanot, monipuolisemmat moniajo-ominaisuudet ja pikanäppäimet sekä tuki Swift Playgrounds-sovellukselle, jolla on mahdollista koodata sovelluksia suoraan iPadillä.

Widget-sovellusten lisäksi iPadin aloitusnäyttö sai kohdalleen iPhoneissa jo aiemmin nähdyn mahdollisuuden erilliselle sovellusvalikolle, jolloin kaikkia sovelluksia ei ole enää pakko sijoittaa suoraan aloitusnäytöille. Moniajoa helpottamaan Apple on lisännyt uuden ylhäältä esiin vedettävän moniajovalikon, jonka kautta sovellukset voi helposti viedä eri tiloihin. Näppäimistöä käyttävät puolestaan pystyvät iPadOS 15:n myötä käyttämään uusia pikakomentoja moniajon sisällä liikkumiseen.

Swift Playgrounds puolestaan vie iPadin entistä lähemmäs tietokoneita, sillä kyseessä on sovellus, jolla on mahdollista koodata sovelluksia Swift-rajapintaa käyttäen. Itse luotuja sovelluksia voi myös testata suoraan iPadilla täydellä ruudulla, minkä lisäksi niiden jakaminen App Store -sovelluskauppaan onnistuu suoraan sovelluksesta.

WatchOS puolestaan saa kahdeksannessa versiossaan mukanaan uusia harjoitteluohjelmia, jotka keskittyvät erityisesti Mindfulnessiin – mukana ovat Tai Chi ja Pilates. Myös hengitys-sovellus on uudistettu uusilla grafiikoilla, minkä lisäksi mukaan on tuotu mietelauseita, jotka auttavat rauhoittumisessa. iOS 15:stä tutut keskittymistilat työlle, unelle ja vapaalle ajalle ovat mukana myös WatchOS 8:ssa ja yhdestä laitteesta laitettu tila siirtyy automaattisesti kaikkiin samaa Apple-tunnusta käyttäviin laitteisiin.

Rauhoittumisen lisäksi WatchOS 8:n mukana tulee parannuksia myös unenseurantaan, sillä uudistettu unenseurantasovellus seuraa myös unenaikaista hengitystiheyttä ja osaa tarvittaessa varoittaa siinä tapahtuvista muutoksista.

Kaikissa kolmessa käyttöjärjestelmässä on tapahtunut myös paljon muita pienempiä muutoksia ja uudistuksia vakiosovelluksissa. Lisäksi esimerkiksi iOS 15:n lompakkosovellukseen tehdyt päivitykset vaikuttavat luonnollisesti myös WatchOS:n lompakkosovelluksen toimintaan. Tarkemmin kaikkien käyttöjärjestelmien uudistuksista voit lukea alta löytyvistä lähdelinkeistä.

Lähde: Apple (1), (2), (3)