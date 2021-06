Uusi macOS tukee sekä Intelin että Applen omia prosessoreita, mutta M1-käyttäjille on jo tarjolla joitain ominaisuuksia, jotka eivät toimi Intel-Maceissa.

Apple julkisti tänään WWDC-tapahtumassaan mobiilipuolen käyttöjärjestelmien lisäksi uuden macOS Montereyn. Monterey eli macOS 12 tukee MacBookeja Early 2016 -mallista lähtien, MacBook Air- ja Pro -kannettavia Early 2015 -malleista lähtien ja Mac Minejä Late 2014 -mallista lähtien. iMacit on tuettu Late 2015 -mallista lähtien, iMac Prot vuoden 2017 mallista lähtien ja Mac Prot Late 2013 -mallista lähtien.

Applen mukaan Montereyssä on keskitytty ennen kaikkea yhteydenpitoon ja sulavaan yhteistyöhön yhtiön eri laitteiden välillä. iOS-puolellekin julkaistu FaceTimen uusi SharePlay-ominaisuus on tuettu myös macOS:n puolella. Se mahdollistaa kätevästi myös Messages-sovelluksen kautta lähetettyjen linkkien ja sisällön katselun Maceilla.

Käyttöjärjestelmään on lisätty tuki helppokäyttöisille Shortcuts-makroille, joihin voi ketjuttaa esimerkiksi useamman eri sovelluksen avaamisen ja tietyn soittolistan soittamisen yhdellä klikkauksella. Safari on saanut puolestaan välilehtien ulkonäköpäivityksen sekä mahdollisuuden järjestellä välilehtiä ryhmiin. Focus taas mahdollistaa läpi pääsevien ilmoitusten rajoittamisen keskittymisen helpottamiseksi.

Eri laitteiden välistä yhteistyötä on paranneltu etenkin iPadien ja Mac-tietokoneiden välillä. Montereyssä on tuki Universal Control -ominaisuudelle, eli saman näppäimistön ja hiiren käytön iPadilla ja Macilla ja samalla mahdollisuuden raahata sisältöä niiden välillä uuden AirPlay to Mac -ominaisuuden avulla. Se mahdollistaa myös esimerkiksi iPadin käyttämisen Macin lisänäyttönä.

Applen omaan M1-järjestelmäpiiriin perustuvissa Maceissa uusi macOS 12 tuo mukanaan saman tekstintunnistuksen, mikä lisättiin myös iOS-puolelle. Järjestelmäpiirin Neural Engine -kiihdyttimen avulla toimiva ominaisuus mahdollistaa tekstin tunnistamisen ja kopioimisen suoraan kuvista. Visual Look Up puolestaan tunnistaa kuvista erilaisia kohteita ja näyttää lisätietoa niistä.

Ekosysteemin laajemmasta tukemisesta hyötyvät myös AirPods Pro- ja AirPods Max -kuulokkeita suosivat, joille on tarjolla uusi tilaäänituki, kunhan alla on M1-järjestelmäpiirin sisältävä Mac. Voit tutustua macOS 12:n kaikkiin uudistuksiin tarkemmin Applen verkkosivuilla. Käyttöjärjestelmäpäivitys julkaistaan jakeluun myöhemmin tänä vuonna.

Lähteet: Apple (1), (2)