Millimetrillä kokoaan kasvattaneet uudet Series 10 -kellot ovat yhtiön ohuimmat älykellot tähän asti ja AirPods 4:t saavat rinnalleen aktiivisella melunvaimennuksella varustetun version.

Apple on pitänyt tänään ’It’s Glowtime’ tai kotimaisella Hohtoa ilmassa -julkaisutilaisuuden, jossa julkaistiin odotetusti uuden sukupolven iPhone-älypuhelimet. Puhelinten lisäksi tilaisuudessa julkaistiin uusi kello- ja kuulokesukupolvi.

Uusi Apple Watch Series 10 on yhtiön tähän mennessä ohuin älykellosukupolvi vain 9,7 mm:n paksuudellaan. Kellot tulevat saataville 42 (42 x 36 x 9,7 mm) ja 46 mm:n (46 x 39 x 9,7 mm) kokoluokissa eli niiden näytöt ovat nyt pykälää aiempaa kookkaampi. 41 ja 45 mm:n Series 9:n näyttöjen pinta-alat olivat 904 ja 1143 mm2, kun Series 10:n 42 ja 46 mm:n pinta-alat ovat 989 ja 1220 mm2. Painoluokkia kelloille on varustelusta riippuen kolme molemmille: alumiini 30 tai 36,4 grammaa, alumiini LTE-tuella 29,3 tai 35,3 grammaa ja titaani 34,4 tai 41,7 grammaa. 42 mm:n version näytön resoluutio on 374×446 ja 46 mm:n 416×496.

Terveysominaisuudet ovat täydentyneet nyt uniapneailmoituksilla ja urheilupuolelle saatiin tuki veden syvyyden (max 6 metriä) ja lämpötilan mittaamiseen. Kello myös osaa kertoa aiempaa laajemmin terveys- ja kuntoilulvinkkejä. Yleistä käyttömukavuutta on puolestaan parannettu aiempaa nopeammin latautuvalla akulla. Nyt kelloon saa virtaa 80 % vain puolessa tunnissa.

Apple AirPodsit ovat ehtineet jo 4. sukupolveensa ja ne tulevat saataville sekä perus- että aktiivisen melunpoiston sisältävänä ANC-mallina (Active Noice Cancellation). Kyseessä on yhtiön mukaan ensimmäinen kerta, kun melunpoisto on tuettuna avoimissa nappikuulokkeissa. Vaikka eroa ei kenties heti huomaakaan, kuulokkeiden ulkomuodossa on pieniä eroja edeltäjiinsä, jonka lisäksi sisäinen rakenne on kokenut remonttia. Uusi muotoilu on toteutettu yhteensä yli 50 miljoonan datapisteen perusteella ja niiden luvataan nyt sopivan hyvin aiempaa useampiin korviin.

AirPods 4 -kuulokkeet mahdollistavat personoidun spatiaalisen kuuntelukokemuksen ja niiden sisällä sykkii H2-piiri, joka mahdollistaa esimerkiksi Sirin hyödyntämisen sekä puheluiden äänenlaatua parantavan Voice Isolation -ominaisuuden käytön. Sirille voi vastata pienellä nyökkäys tai pudistelueleellä kyllä tai ei. Kuulokkeiden ”varteen” on lisäksi lisätty paineen tunnistava sensori perinteisempiin mediaominaisuuksiin.

Uuden sukupolven kuulokkeet lupaavat vuorokauden eli 24 tunnin akkukestoa. Uusi USB-C-liitäntäinen latauskotelo on 10 % aiempaa pienempi, mutta tarjoaa silti jopa 30 tunnin edestä virtaa kuulokkeiden lataukseen. ANC-version latauskoteloa voi ladata USB-C:n lisäksi myös Apple Watchin laturilla tai langattomilla Qi-latureilla.

AirPods Pro 2 -kuulokkeet ovat edelleen samat vanhat tutut, mutta ohjelmistopäivitysten myötä ne tulevat tarjoamaan ensimmäisenä maailmassa kattavia ominaisuuksia erilaisista kuulovammoista kärsiville ja kuulostaan huolestuneille. Ne voivat jatkossa toimia FDA-hyväksytysti kliinisen luokan kuulolaitteina ja niillä voi tehdä itselleen kuulotestin. Kuulokkeiden ääntä voi myös kustomoida sen mukaan, minkä taajuuksien kuulemissa käyttäjällä on vaikeuksia.

Myös järeämmät AirPods Maxit päivittyivät, mutta vain värivaihtoehtojensa ja latausliitännän osalta. Latausliitin on nyt luonnollisesti USB-C ja värivaihtoehdoiksi tulevat tähtivalkea, keskiyö, violetti, sininen ja oranssi.

Apple Watch Series 10:n ennakkotilaukset ovat jo käynnissä ja ne tulevat saataville 20. syyskuuta. 42 mm:n versio on hinnoiteltu alumiinisena alkaen 469 ja titaanisena alkaen 829 euroon, kun 46 mm:n koko nostaa hinnat alkaen 499 ja 879 euroon. Alumiiniversion värivaihtoehdot ovat hopea, ruusukulta ja peilimusta ja titaanin luonnonvaalea, kulta ja liuskekivi.

AirPods 4 -kuulokkeet tulevat niin ikään ennakkotilattavaksi heti ja saataville 20. syyskuuta. Perusversio on hinnoiteltu 149 euroon ja aktiivisella melunvaimennuksella varustettu ANC-versio 199 euroon.

Lähde: Apple