Apple julkaisi uuden sukupolven iPhone 16 -malliston

Apple on tuonut Toimintopainikkeen nyt myös iPhone-perusmalleihin ja kaikkia iPhone 16 -puhelimia yhdistää uusi kamerapainike sekä kaiken taustalla oleva Apple Intelligence, jota ei tosin nähdä vielä EU-markkinoilla.

Apple on pitänyt tänään odotetun Hohtoa ilmassa -julkaisutapahtuman, jossa päivänvalon näkivät uuden sukupolven iPhone-puhelimet. iPhone 16 -sukupolvi tulee saatavilla kahtena perus- ja kahtena Pro-mallina.

Applen uusien iPhone-mallien kantava teema on luonnollisesti Apple Intelligence, josta tosin ei päästä nauttimaan EU:ssa ainakaan tämän vuoden aikana. Puhelinten tekoälyominaisuudet eivät eroa kilpailijoista käytännöllisesti katsoen lainkaan, joten niihin on parempi syventyä vasta ominaisuuksien saapuessa mahdollisten päivitysten kanssa EU-markkinoille.

iPhone 16 Pro tulee saataville 6,3” 2622×1206- ja Pro Max 6,9” 2868×1320 -resoluution OLED-näytöllä. Näyttöjä suojataan uusimman sukupolven keraamisella pinnoitteella ja näytön reunoja on saatu raavittua vielä aiempaa ohuemmiksi. Puhelinten sisällä sykkii uusi A18 Pro -järjestelmäpiiri, jonka kehutaan sisältävän 16-ytimisen Neural Engine NPU:n ja 6-ytimisen GPU:n. GPU:n kehutaan olevan säteenseurannassa kaksi kertaa edeltäjäänsä nopeampi. Prosessoripuolella on kaksi suorituskykyistä ja neljä energiatehokasta eli yhteensä kuusi ydintä. Niiden suorituskyky on parantunut 15 % samalla kun energiatehokkuutta on saatu parannettua 20 %. Järjestelmäpiiri valmistetaan 2. sukupolven 3 nanometrin luokan prosessilla.

Puhelimissa on täysin uusi kamerapainike tai Applen sanakirjan mukaan -säädin, joka tunnistaa niin paineen kuin pyyhkäisytkin. Sillä on kätevä käynnistää Dolby Vision HDR -standardin mukainen videotallennus 4K-resoluutiolla 120 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Videota ja kuvia kuvataan uudella 48 megapikselin Fusion-pääsensorilla, 48 megapikselin ultralaajakulmalla ja 12 megapikselin telekameralla, joka tarjoaa samalla 5-kertaisen zoomin.

Apple iPhone 16 Pron ja Pro Maxin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Pro: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm, 199 grammaa Pro Max: 163 x 77,6 x 8,25 mm, 227 grammaa

Näyttö Pro: 6,3” Super Retina XDR, 2622×1206 (460 PPI), HDR, 120 Hz mukautuva virkistystaajuus, OLED Pro Max: 6,9” Super Retina XDR, 2868×1320 (460 PPI), HDR, 120 Hz mukautuva virkistystaajuus, OLED

Apple A18 Pro -järjestelmäpiiri (6-ydin CPU, 6-ydin GPU, 16-ydin NPU)

Tallennustila 128 Gt (vain Pro), 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt

Kolmoistakamera 48 megapikselin Fusion-kamera, f/1.78, OIS (toimii myös 12 MP 2x, f/1.6 tilassa) 48 megapikselin ultralaajakulma, f/2.2, 120° 12 megapikselin telekamera 5x zoomilla, f/2.8, 20°, 3D OIS, tetraprisma

12 megapikselin TrueDepth-selfiekamera, f/1.9, Face ID -tuki

Yhteydet

5G (sub-6 GHz), 4×4 MIMO, FDD n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76, TDD n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC

Apple ei ilmoita akun kapasiteettia. USB-C (3.2 Gen 2), 30W pikalataus, 25W MagSafe-lataus 7,5W Qi-lataus

iOS 18

Pykälää edullisempaa mallistoa edustavat odotetusti iPhone 16 ja 16 Plus, joiden näyttökoot ovat pysyneet ennallaan. Toisin kuin viime sukupolvessa, jossa perusmalleissa oli pykälää vanhempi järjestelmäpiiri, käytössä on uusimman sukupolven A18-järjestelmäpiiri, mutta ilman Pro-liitettä ja leikatuin ominaisuuksin. Ainut mainittu ero on tosin yksi GPU-ydin vähemmän, kuin Pro-sirussa.

Puhelinten selkein ulkonäöllinen muutos on siirtyminen neliömäisestä pillerimalliseen kamerasaarekkeeseen, jossa sensorit ovat päällekkäin. Sijoittelu mahdollistaa spatiaalisten kuvien ottamisen, jossa kuvakulma muuttuu hieman, kun kuvaa käännellään. Perusmallit saivat nyt myös Pro-puolelta aiemmin tutun Toimintopainikkeen sekä uuden kamerapainikkeen identtisin ominaisuuksin.

Apple iPhone 16 ja 16 Plussan tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 16: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 170 grammaa Plus: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm, 199 grammaa

Näyttö 16: 6,1” Super Retina XDR, 2556×1179 (460 PPI), HDR, OLED Plus: 6,7” Super Retina XDR, 2796×1290 (460 PPI), HDR, OLED

Apple A18 järjestelmäpiiri (6-ydin CPU, 5-ydin GPU, 16-ydin NPU)

Tallennustila 128 Gt, 256 Gt tai 512 Gt

Kaksoistakakamera 48 megapikselin Fusion-kamera, f/1.6, OIS (toimii myös 12 MP 2x, f/1.6 tilassa) 12 megapikselin ultralaajakulma, f/2.2, 120°

12 megapikselin TrueDepth-selfiekamera, f/1.9, Face ID -tuki

Yhteydet

5G (sub-6 GHz), 4×4 MIMO, FDD n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76, TDD n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

Apple ei ilmoita akun kapasiteettia. USB-C (2.0), 30W pikalataus, 25W MagSafe-lataus, 7,5W Qi-lataus

iOS 18

Applen uutuuspuhelinten ennakkotilaukset alkavat perjantaina 13. syyskuuta ja toimitukset aloitetaan viikkoa myöhemmin 20. päivä syyskuuta. iPhone 16 on hinnoiteltu alkaen 999 euroa ja 16 Plus alkaen 1149 euroa. Perusmallit tulevat saataville mustana, valkoisena, pinkkinä, sinivihreänä ja ultramariinina. iPhone16 Pro on hinnoiteltu puolestaan alkaen 1259 euroa ja 16 Pro Max alkaen 1509 euroa. Pro-puolella värivaihtoehdot ovat mustatitaani, valkotitaani, luonnontitaani ja arotitaani.

Lähde: Apple