Apple on julkaissut lukuisten muiden uutuustuotteiden ohessa kompaktin ja astetta edullisemman MacBook Neon, joka sijoittuu amerikkalaisvalmistajan kannettavissa tietokoneissa MacBook Airin alapuolelle.
Neossa on käytössä 6-ytiminen A18 Pro -järjestelmäpiiri, jonka Apple julkaisi toissa vuonna iPhone 16 -puhelinmallistonsa yhteydessä. RAM-muistia kannettavassa on maltilliset 8 gigatavua ja näyttönä 60 hertsin 13-tuumainen Liquid Retina -näyttö IPS-paneelilla. SSD-tallennustilavaihtoehtoja tulee tarjolle kaksi – 256 ja 512 Gt.
Akunkestoa Neolle lupaillaan 11 tunnin verran Wi-Fi-surffailuun. Akun lataus onnistuu USB-C-liitännän kautta, joita on kaksi kappaletta – 10 Gbps:n USB 3 DisplayPort-tuella ja 480 Mbps:n USB 2.
MacBook Neon tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Hopea, Roosa, Sitrus, Indigo
- Mitat ja paino:
- 1,27 × 29,75 × 20,64 cm (K × L × S)
- 1,23 kg
- Näyttö: 13” Liquid Retina (IPS), 2408 × 1506, 60 Hz, 219 ppi, 500 nitin maksimikirkkaus
- A18 Pro -järjestelmäpiiri:
- 6 ytimen CPU (2 suorituskykyistä & 4 energiatehokasta ydintä)
- 5 ytimen GPU
- 16 ytimen Neural Engine -tekoälysuoritin
- RAM-muisti: 8 Gt
- Tallennustila: 256 & 512 Gt
- 1080p FaceTime HD -kamera
- Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 6.0
- Stereokaiuttimet
- USB 3 (Type C, 10 Gbps, DisplayPort-tuki) & USB 2 (Type C, 480 Mbps)
- Akku: 36,5 Wh
- macOS-käyttöjärjestelmä
MacBook Neo on ennakkotilattavissa Applelta 699 euron lähtöhintaan ja sen toimitukset alkavat ensi viikolla.
