Uusi iPad Air on varustettu Applen M4-järjestelmäpiirillä.

Apple on esitellyt kuluneella viikolla useamman uuden tuotteen, kuten MacBookeja ja näyttöjä, ja nyt on päivitetyn iPad Air -tabletin vuoro. Uusi Air on varustettu valmistajan toissa vuonna julkaisemalla M4-järjestelmäpiirillä ja tietenkin tuoreella iPadOS 26 -käyttöjärjestelmällä. Uutuus tulee tuttuun tapaan saataville 11- ja 13-tuumaisena.

Ulkoisesti mikään ei ole muuttunut viime vuoden Airiin nähden, ja suurimmat muutokset ovatkin M3-piirin päivittäminen astetta tuoreempaan ja suorituskykyisempään M4:ään ja RAM-muistin kasvaminen 50 prosentilla 12 gigatavuun, kun edeltäjämallissa sitä oli 8 Gt. Myös yhteysominaisuudet on päivitetty Wi-Fi 7:ään ja Bluetooth 6.0:aan. Air tulee jälleen tarjolle sekä Wi-Fi-versiona että mobiilidataa hyödyntävänä Wi-Fi + Cellular -versiona.

Edeltäjämalliin nähden muuttumattomia ominaisuuksia ovat 11- ja 13-tuumaiset Liquid Retina -näytöt IPS-paneeleilla, joissa on 500 ja 600 nitin kirkkaus. Tallennustilaa on jälleen tarjolla 128 Gt:sta kokonaiseen teratavuun saakka. Ulkomitatkin ovat pysyneet samoina, kuten myös värivaihtoehdot, jotka ovat Sininen, Violetti, Tähtivalkea ja Tähtiharmaa. Lisäksi Air tukee Apple Pencil -näyttökyniä ja Magic Keyboard -näppäimistöä.

iPad Airin (2026) tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Sininen / Violetti / Tähti­valkea / Tähti­harmaa

Mitat ja paino: 11″: 247,6 × 178,5 × 6,1 mm (K × L × P) – 464 (Wi-Fi) & 465 (Wi-Fi + Cellular) 13″: 280,6 × 214,9 × 6,1 mm (K × L × P) – 616 g (Wi-Fi) & 617 g (Wi-Fi + Cellular)

Näyttö: IPS Liquid Retina, 500 / 600 nitin maksimikirkkaus (11” / 13”), Apple Pencil- ja Apple Pencil Pro -tuki Kuvatarkkuus: 2360 × 1640, 264 ppi (11″) / 2732 × 2048, 264 ppi (13″)

M4-järjestelmäpiiri: 8 ytimen CPU (3 suorituskykyistä & 5 energiatehokasta ydintä) 9 ytimen GPU 16 ytimen Neural Engine -tekoälysuoritin

RAM-muisti: 12 Gt

Tallennustila: 128 / 256 / 512 Gt & 1 Tt

Kamerat: 12 MP laajakulmakamera, f1.8 Etukamera: 12 MP Center Stage -kamera, f2.0 Videokuvaus: 4K 60 FPS

Stereokaiuttimet

Yhteydet ja verkot: Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 5G, vain eSIM (Wi-Fi + Cellular)

USB-C (10 Gbps, DisplayPort-tuki)

Akku: 29 Wh (11″) / 37 Wh (13″)

iPadOS 26

Päivitetty iPad Air on ennakkotilattavissa Applelta. Wi-Fi-mallien hinnat 11 ja 13 tuuman kokovaihtoehdoille alkavat 689 ja 889 eurosta, kun taas Wi-Fi + Cellular -varianttien hinnat lähtevät 859 ja 1059 eurosta. Toimitukset alkavat ensi viikolla.

Lähde: Apple