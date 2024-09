Applen uusien iPhone-mallien sisällä sykkivät A18 ja A18 Pro

Applen uutuussirut valmistetaan 2. sukupolven 3 nanometrin luokan prosessilla ja ne on veistetty kuin yhdestä puusta jättäen erot grafiikkaohjaimeen ja mediayksikköön.

Apple on julkaissut uudet iPhone 16 -sukupolven puhelinmallistonsa ja sen myötä poikkeuksellisesti kerralla kaksi uutta järjestelmäpiiriä. iPhone 16 Pro -malleihin saatiin uusi A18 Pro- ja perusmalleihin A18 -järjestelmäpiiri.

Applen A18 ja A18 Pro valmistetaan toisen sukupolven 3 nanometrin luokan valmistusprosessilla. Virallisesti kyse on kahdesta erillisestä piiristä, mutta erittäin samankaltaiset ominaisuudet pitävät myös yllä mahdollisuutta yhdestä piiristä, josta on vain leikattu osa pois käytöstä perusmallia varten.

Niin tai näin, molempien sisällä sykkii kuusiytiminen prosessori, jossa on käytössä kaksi suorituskykyistä ja neljä energiatehokasta Applen itse suunnittelemaa Arm-ydintä. Yhtiö ei ole paljastanut ytimistä vielä tarkkoja tietoja, mutta kertoi prosessoriytimillä olevan Pro-variantissa enemmän välimuistia. A18 Pron prosessoripuolen kerrotaan peittoavan A17 Pron 15 %:n erolla käyttäen samalla 20 % tehoa. A18:n prosessori peittoaa puolestaan iPhone 15 -perusmalleissa käytetyn A16 Bionicin 30 %:n erolla käyttäen samalla 30 % vähemmän tehoa.

GPU perustuu Applen mukaan ”työpöytäluokan arkkitehtuuriin”, mikä viitannee samaan arkkitehtuuriin M-sarjan piirien kanssa. GPU on Pro-versiossa 6- ja perusversiossa 5-ytiminen. Suorituskyvyn osalta Apple lupaa A18 Pron peittoavan A17 Pron GPU:n 20 %:n erolla ja säteenseurannassa suorituskykyä on jopa kaksinkertaisesti. Vaikka A18-perusmallissa on yksi ydin vähemmän, se peittoaa iPhone 15 -perusmallien käyttämän A16 Bionicin jopa 40 %:n erolla samalla kun virtaa menee 35 % vähemmän.

Tekoälyn aikakaudella NPU on luonnollisesti tärkeässä roolissa. Kummassakin A18-variantissa on käytössä sama 16-ytiminen Neural Engine NPU joka yltää 35 TOPSin suorituskykyyn. Vaikka teoreettinen suorituskyky on pysynyt samana kuin A17 Pron NPU:ssa, kertoo Apple A18:n ja A18 Pron NPU:lla olevan käytössään 17 % enemmän muistikaistaa ja sen myötä uusi Neural Engine on entistä nopeampi.

Järjestelmäpiirien kenties merkittävin ero löytyy mediaominaisuuksista. A18 Prossa on käytössä uusi Advanced media -yksikkö, joka sisältää tuet ProMotion-näytöille, Always On -näytöille, ProRes videonauhoitukselle ja USB 3.2 Gen 2 -nopeuksille. A18-perusmallin mediaominaisuuksista yhtiö ei puhunut yhtä avoimesti, mutta siltä puuttuu ainakin edellä mainitut erikoisominaisuudet sekä tuki Night mode Portrait -kuville ja USB-C-liitännän nopeus on rajoitettu USB 2.0 -tasolle.

