Euroopassa uusi Siri AI tulee vain Maceille, Apple Watchille ja Apple Vision Pro -virtuaalilaseille, sillä Apple ja EU eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sen ja muiden virtuaaliavustajien suhteesta mobiililaitteissa.

Apple on pitänyt tänään odotetusti WWDC- eli Worldwide Developer Conference -tapahtumansa keynote esityksen. Esitys oli sinänsä historiallinen, että yhtiön peräsimessä vuodesta 2011 toiminut Tim Cook oli lavalla viimeistä kertaa yhtiön toimitusjohtajana. Cook väistyy John Ternuksen tieltä toimitusjohtajan paikata 1. syyskuuta.

Applen WWDC-keynoten kirkkain tähti oli Googlen Gemini-malleihin perustuva Siri AI -tekoälyavustaja. Vaikka pohjalla oleva Apple Intelligence nojaa Gemini-malleihin, ne ovat sen ja Googlen yhdessä Applen tarpeisiin muokkaamia kielimalleja.

Yhtiön mukaan Siri AI on täysin uusi, selvästi aiempia älykkäämpi ja kykenevämpi versio Siristä ja suunniteltu suojelemaan käyttäjän yksityisyyttä. Siihen on lisäksi integroitu tuki lapsille tarkoitetuille tileille, joilla voidaan rajoittaa esimerkiksi pääsyä tiettyihin sovelluksiin ja tietenkin suodattaa alaikäisille sopimatonta materiaalia.

Siri AI:n kerrotaan kykenevän ymmärtämään käyttäjän henkilökohtaisia tarpeita ja hakemaan tietoa viesteistä, sähköposteista, kuvista ja muista tiedoista sekä käyttämään niitä erilaisissa sovelluksissa. Sen käytössä on myös entistä enemmän läpi järjestelmän toimivia erilaisia toimintoja. Käyttäjä voi myös nyt muuttaa Sirin puheen nopeutta sekä ilmeikkyyttä.

Siri AI osaa myös lukea haluttaessa mitä käyttäjän ruudulla kulloinkin on sekä tietenkin etsimään tietoa internetistä. Se käyttää iCloud-tiliä synkronoidakseen keskusteluhistoriat käyttäjän eri laitteiden välillä, mikä helpottaa sen käyttöä läpi Applen ekosysteemin. Se osaa käyttää hyödykseen useampia välilehtiä Safarissa ja esimerkiksi auttaa viestien ja sähköpostien lähetyksessä. Lapsien tileillä Siri AI puuttuu tilanteeseen automaattisesti, mikäli esimerkiksi viesteissä jaetaan aikuisviihteeksi tai väkivallaksi luokiteltua sisältöä.

Tekoälyä käytetään hyödyksi luonnollisesti myös kuvanmuokkauksessa. Uusi Spatial Reframing -ominaisuus mahdollistaa kuvan perspektiivin muuttamisen kuvan oton jälkeen tekoälyn täyttäessä aidosta kuvasta piiloon jääneet kulmat. Apple kertoo hyödyntäneensä ominaisuudessa virtuaalilasiensa kautta oppimaansa spatiaalisen datan ymmärrystä. Extend-työkalu puolestaan auttaa esimerkiksi horisontin suoristamisessa ilman, että kuvasta katoaa mitään, kun puuttuvat palat saadaan täydennettyä tekoälyn avulla. Entistä parempi Clean Up -työkalu puolestaan lupaa poistaa häiritsevät tekijät kuvista aiempaa tehokkaammin ja täyttävänsä niiden tilan realistisemmin.

Muita sovelluskohtaisia Siri AI -uudistuksia ovat esimerkiksi Safarin kyky niputtaa kontekstin kannalta oleelliset välilehdet yhteen ryhmään. Se osaa myös seurata tarvittaessa muutoksia verkkosivuilla ja ilmoittaa niistä käyttäjälle automaattisesti. Vuotaneet salasanat voi puolestaan jatkossa vaihtaa yhdellä klikkauksella uusiin. Tekoälyn avulla voi luoda myös omia laajennoksiaan selaimeen.

Image Playgroundin uudistunut versio lupaa luoda jatkossa fotorealistisia kuvia, viestisovellus osaa etsiä pyydettäessä sopivia kuvia galleriasta automaattisesti avainsanojen ja -paikkojen perusteella ja sähköpostisovellus osaa jatkossa hyödyntää myös kolmannen osapuolen sovelluksia löytääkseen oikeat ehdotukset sähköposteihin. Sähköposti- ja viestisovellukset osaavat Applen mukaan myös mukautua käyttämään automaattisesti käyttäjän uniikkia kirjoitustyyliä. Soitettaessa yrityksille Call Context osaa nyt tuoda käyttäjälle esiin oleellisia tietoja kuten vaikka varausnumeron tai vastaavan esimerkiksi suoraan sähköposteista. Call Context ei kuuntele varsinaista puhelua, vaan asiat tuodaan esiin soitetun numeron perusteella.

Siri AI osaa luoda uusia käyttäjän kuvauksen perusteella erilaisia pikatoimintoja, kuten vaikka herätyskellon asettamisen tiettyyn aikaan seuraavan päivän kalenterin ensimmäisen tapahtuman ajan perusteella, tai vaikka viestin lähettämisen halutulle henkilölle työpaikalta lähtiessä. Jos automaattisesti luotu pikatoiminto ei tyydytä, sitä voi muuttaa tarkentavilla yksityiskohdilla jälkikäteen. Home-sovellus hyödyntää tekoälyä puolestaan esimerkiksi päivittämällä samaa ilmoitusta automaattisesti uusilla tapahtumilla sen sijasta, että jokaisesta turvakameroiden ilmoittamasta päivityksestä tulisi oma ilmoituksensa. Tekoäly luo videoista automaattisesti kuvaukset, jotta käyttäjä voi nopealla vilkaisulla todeta videon sisällön katsomatta koko videota, sekä mahdollistaa tiettyjen tapahtumien etsimisen videoista.

Helppokäyttöisyysominaisuuksia on parannettu pisteeseen, jossa puhelimen hallinta onnistuu vaikka täysin pelkillä puhekomennoilla. VoiceOver osaa kertoa ruudun sisällöistä entistä tarkemmin ja Live Recognition -ominaisuuden avulla se osaa pyydettäessä kertoa käyttäjälle hänen ympärillään näkyvistä asioista. Voit tutustua kaikkiin uudistuneisiin ominaisuuksiin eri sovelluksissa lähdelinkkien takaa.

Myös itse Siri AI:n ulkonäköön on saatu uudistus, sillä siinä missä Siri tuli esiin ruudun alalaidasta, hyppää Siri AI esiin Dynamic Island -saarekkeelta. Siri AI:lle on nyt myös oma erillinen sovelluksensa, jossa voi selata mm. aiempia keskusteluja tekoälyavustajan kanssa.

Siri AI saapuu aluksi iPhoneen, iPadiin, Maciin, Apple Watchiin ja Apple Vision Pro -virtuaalilaseihin, paitsi EU:ssa, jossa se saapuu ainakin toistaiseksi vain Maceille, Apple Watcheille ja Apple Vision Pro -virtuaalilaseihin, kiitos DMA:n (EU:n digimarkkinasäädös, Digital Markets Act). Samalla se tarkoittaa yhtiön mukaan sitä, etteivät EU-alueella toimivat kehittäjät voi sisällyttää Siri AI -ominaisuuksia sovelluksiinsa.

Applen mukaan EU hylkäsi kaikki sen ehdotukset tuoda Siri AI EU-alueen mobiililaitteisiin siten, että laitteissa voisi käyttää myös muita virtuaaliavustajia turvallisesti. Yhtiön mukaan EU vaatii, että kaikki virtuaaliavustajat saavat käytännössä täyden pääsyn käyttäjän dataan ja tehdä sillä mitä haluaa itsenäisesti ilman käyttäjän suoraa hallintaa. Apple kertoo suunnitelleensa mm. Trusted System Agent -järjestelmän, joka toimisi välikätenä virtuaaliavustajien ja käyttäjien datan välillä yksityisyyden suojaamiseksi, mutta se ei kelvannut EU:lle, kuten eivät muutkaan yhtiön ehdottamista ratkaisuista. Apple kertoo jatkavansa työskentelyä sen eteen, että Siri AI saataisiin myös EU-alueen mobiililaitteisiin tulevaisuudessa.

Lähteet: Apple (1), (2)