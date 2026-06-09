Käyttöjärjestelmäpäivitykset saapuvat syksyllä mm. iPhoneihin, iPadeihin, Maceihin ja Apple Watcheihin.

Apple on vuotuisessa WWDC-konferenssissaan (Worldwide Developers Conference) esitellyt aiemmin uutisoidun, Gemini-pohjaisen Siri AI:n lisäksi myös tulevat käyttöjärjestelmäpäivityksensä, jotka ovat iOS 27 iPhone-puhelimille, iPadOS 27 iPad-tableteille, macOS 27 Mac-tietokoneille, watchOS 27 Apple Watch -älykelloille, visionOS 27 Apple Vision -laseille (ei myynnissä Suomessa) sekä tvOS 27 Apple TV:lle.

Laajimpaan kuluttajakuntaan vaikuttavassa iOS 27:ssä (otsikkokuvassa) uudistukset jäävät Siri AI -toimintoja – jotka eivät toistaiseksi saavu iPhoneihin lainkaan Eurooppassa – lukuun ottamatta melko maltillisiksi. Pieniä viilauksia on kuitenkin tehty esimerkiksi visuaalisen Liquid Glass -ominaisuuden käyttömukavuuteen. Jatkossa sovelluskuvakkeet ja tekstit ovat aiempaa terävämpiä ja helppolukuisempia Liquid Glass -tehosteesta huolimatta, sillä jotkut käyttäjät ovat kokeneet tehosteen nykyisellään häiritseväksi. Liquid Glassin voimakkuutta voi lisäksi uudessa iOS:ssä säätää. Myös suorituskykyparannuksia lupaillaan esimerkiksi sovellusten käynnistymiseen, jota kehutaan jopa n. 30 % nopeammaksi. Valokuvien latautumiseen Kuvat-sovelluksessa sekä AirDrop-siirtoihin luvataan reilusti lisänopeutta iOS:n parantuneen optimoinnin ansiosta.

Myös esimerkiksi Wi-Fi- ja mobiiliverkko-ominaisuuksia on iOS 27:ssä parannettu, sillä iPhonet osaavat jatkossa aiempaa tehokkaammin löytää parhaan kuuluvuuden verkon esimerkiksi liikkeellä ollessa.

Uusi iOS 27 saapuu iPhoneihin 2. sukupolven iPhone SE-malleista ja iPhone 11-mallistosta ylöspäin.

Tablettipuolella iPadOS 27 jakaa iPad-laitteissa perimänsä pitkälti iOS 27:n kanssa ja Siri AI -ominaisuudet ovat luonnollisesti jälleen uudistusten keskiössä. Samat Liquid Glass -uudistukset saapuvat myös iPadeihin. Suorituskyky- ja verkkoyhteysparannusten lisäksi Apple mainitsee iPadien ja ulkoisten asemien kasvaneet tiedonsiirtonopeudet, sillä tiedostojen kehutaan liikkuvan tabletin ja ulkoisen SSD-aseman välillä jopa 5 kertaa aiempaa nopeammin.

Valmistaja kertoo iPadOS 27:n kanssa vanhimmaksi yhteensopivaksi laitteeksi 6. sukupolven iPad minin vuodelta 2021.

Mac-tietokoneisiin saapuva macOS 27 on lisänimeltään Golden Gate ja Siri AI:n lisäksi se parantaa niin ikään laitteiden suorituskykyä ja Liquid Glassin selkeyttä. Apple haluaakin pitää ekosysteeminsä käyttökokemuksen hyvin yhteneväisenä eri laitteidensa välillä.

macOS 27 Golden Gate on yhteensopiva Mac Pro-, Mac Studio-, Mac mini-, iMac- ja MacBook-tietokoneiden kanssa, jotka on varustettu Applen itse suunnittelemilla piireillä.

Syksyllä päivittyvät myös valikoidut Apple Watch -älykellot uudella watchOS 27:llä. Päivitys tuo mukanaan esimerkiksi uudistetun Smart Stack -ominaisuuden, joka osaa ehdottaa aiempaa tehokkaammin toimintoja eri sovelluksille. Lisäksi Smart Stackin voi nyt avata uudella etusormen ja peukalon nipistyseleellä. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu myös dynaaminen sovellusvalikko, joka yhdistää käytetyimmät sovellukset yhteen näkymään helposti saataville.

Workout Buddy -liikuntaominaisuudet laajenevat uuden päivityksen myötä mm. motivaatioilmoituksilla urheilusuorituksen aikana. Lisäksi esimerkiksi juoksumatolla juoksemisen seuranta tarkentuu entisestään. Myös kuukautiskierron seuranta monipuolistuu ja osaa esimerkiksi ennustaa esivaihdevuosia kerätyn datan perusteella. Siri AI -tekoälytoimintoja lisätään myös watchOS 27:ään, mutta niiden toiminnallisuus Euroopassa voi vaihdella rajusti muuhun maailmaan verrattuna.

Uuden watchOS 27:n yhteensopivuus ulottuu mielenkiintoisesti vain muutaman vuoden ikäiseen Apple Watch 9 -sarjaan saakka. Lisäksi tuettuina ovat Watch Ultra -mallit 2 ja 3 sekä Watch SE 3.

Myös Apple Vision Pro -lasit saavat päivityksen visionOS 27 -versioon. Vision Pron uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi panoraamakuvien laajentaminen näkökentän eteen aidon tuntuiseksi maisemaksi sekä sovellusikkunoiden kaareutuminen, mikä lisää käyttökokemuksen mielekkyyttä. Mac-tietokoneilla tehtyjä 3D-mallinnoksia voi nyt myös hahmotella silmiensä edessä XR-tyyppisesti (extended reality).

Lisäksi Apple TV:n uusi tvOS 27 -käyttöjärjestelmä tuo mukanaan niin ikään suorituskykyparannuksia esimerkiksi sovellusten aukeamiseen ja käyttöliittymässä navigointiin sekä mahdollistaa mm. järjestelmän fonttikoon kasvattamisen. Uusi tvOS on yhteensopiva ensimmäisen sukupolven Apple TV 4K:sta lähtien sekä Apple TV HD:n kanssa.

Lähde: Apple, The Mac Observer