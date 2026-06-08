Saksalainen Cherry Xtrfy on julkaissut Computex 2026 -messuilla mielenkiintoisen uutuusnäppäimistön. Uusi K63W Pro Compact on maailman ensimmäinen UWB- eli Ultra-Wideband-näppäimistö.
Cherry Xtrfy K63W Pro Compact on 70 % kokoluokan kompakti langaton näppäimistö, joka on yhtiön mukaan optimoitu pelikäyttöön. Näppäimistön erikoisuus on sen vähävirtainen UWB-yhteys, jonka myötä 8000 hertsin päivitysnopeuden ei pitäisi tuhota akkukestoa. Näppäimistössä on 6000 mAh:n akku, mutta tiedotteessa ei mainita, kauanko se keskimäärin kestää yhdellä latauksella.
K63W Pro Compact käyttää yhtiön omia Cherry MX Low Profile 2.0 -kytkimiä ja näppäimistössä käytetään ns. kelluvaa gasket-rakennetta. Yhtiön mukaan näppäimistössä on pehmeämpi näppäilytuntuma, matalammat näppäilyäänet ja ylipäätään parempi tuntuma, kuin tyypillisissä saman ohuen kokoluokan näppäimistöissä.
Cherry Xtrfy K63W Pro Compact saapuu myyntiin EU:n alueella heinäkuun aikana, mutta toistaiseksi saataville tulevista näppäinasetteluvaihtoehdoista ei ole mainintoja. Yhdysvaltalaiset kuluttajat joutuvat odottamaan omiaan elokuulle, joten US-asettelu tuski on ensimmäisenä vuorossa. Näppäimistön suositushinta Euroopassa on 179,99 euroa.
Lähde: Lehdistötiedote
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