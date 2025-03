Aiempien Ultra-mallien tapaan uusi M3 Ultra rakentuu kahdesta UltraFusion-liitännällä yhteen liitetystä M3 Max -sirusta.

Applen julkaisukalenteriin on mahtunut tälle viikkoa kaksikin merkkipäivää. Ensin vuorossa olivat uusi iPad Air ja päivittynyt perusmalli ja nyt saadaan uutta Mac-rintamalle.

Apple on tänään julkaissut sekä uuden MacBook Airin, M3 Ultra -järjestelmäpiirin että sitä hyödyntävän vuoden 2025 Mac Studion. Järjestelmäpiirin julkaisua voidaan sikäli pitää erikoisena tapauksena, että yhtiön järjestelmäpiirit menevät muiden mallien osalta jo M4-sukupolvessa.

M3 Ultra on tuttuun tapaan kaksi M3 Max -ydintä yhdistettynä toisiinsa UltraFusion-liitännällä. Se sisältää yhteensä 32 prosessoriydintä, joista 24 on tehokkaampaa ja 8 energiatehokasta mallia. Ydinten luvataan tarjoavan 1,5-kertaista suorituskykyä M2 Ultraan ja 1,8-kertaista M1 Ultraan verrattuna.

Integroidussa grafiikkaohjaimessa on nyt 80 ydintä ja sille luvataan jopa kaksinkertaista suorituskykyä M2 Ultraan verrattuna, vaikka GPU-ytimiä onkin vain neljä enemmän. M1 Ultraan verrattuna GPU:n luvataan olevan jopa 2,6-kertaista suorituskykyä. Applen uusi näyttöohjain tukee parhaimmillaan kahdeksaa Pro Display XDR -näyttöä.

Neural Engine -tekoälykiihdytin jatkaa tutulla linjallaan ja siinä on samat 32 ydintä, kuin aiemmissakin sukupolvissa. Suorituskyky ei ole kuitenkaan pelkkiä ytimiä ja siinä missä M1 Ultrassa 32 NPU-ytimestä saatiin ulosmitattua enimmillään 22 TOPSia suorituskykyä, venyi M2 Ultra jopa 31,6 TOPSiin. Apple ei valitettavasti vielä kertonut suorituskykylukuja tai antanut edes suurpiirteisiä vertailuja aiempiin sukupolviin, mutta M3 Maxin perusteella puhutaan maksimissaan 36 TOPSin suorituskyvystä.

M3 Ultran parina on tuttuun tapaan samaan paketointiin integroidut muistit. M3 Ultraan saa konfiguroitua 28-ytimiseen versioon 96 tai 256 Gt ja täyden 32 ytimen malliin on lisäksi tarjolla jopa 512 Gt:n muistivaihtoehto. Vaikka kyse on M3-sukupolen piiristä, on Apple saanut päivitettyä mukaan Thunderbolt 5 -tuen.

