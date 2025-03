Applen uusi Mac Studio tulee saataville sekä uudella M3 Ultra- että jo hieman vanhemmalla M4 Max -järjestelmäpiirillä, kun uusissa MacBook Aireissa on koosta riippumatta M4.

Applen tämän päiväiseen julkaisukimaraan lukeutuvat aiemmassa uutisessa käsitellyn M3 Ultra -järjestelmäpiirin ohella myös uudet Mac Studio ja MacBook Air. Kumpikaan ei tuo pöytään ulkoisesti mitään kovin yllättävää, vaan muotoilut noudattavat tuttua linjaa ja uusia värivaihtoehtojakin on vain MacBookin uusi sininen sävy.

Uusi Mac Studio muistuttaa edelleen hyvin vahvasti Mac Miniä, mutta korkeampana. Tietokoneen etupuoli on pidetty siistinä ja siitä löytyy vain kaksi USB-C-liitäntää sekä SDXC-kortinlukija. Suurin osa liittimistä löytyykin koneen takaa, mikä helpottaa johtojen pitämistä siistinä.

Mac Studion sisällä sykkii nyt valinnasta riippuen joko uusi M3 Ultra- tai tuoreemman sukupolven M3 Max -järjestelmäpiiri. Järjestelmäpiirin valinta vaikuttaa suorituskyvyn lisäksi myös konfigurointivaihtoehtoihin ja esimerkiksi tuettujen näyttöjen ja liitäntöjen määriin. Pääset tutustumaan tarjolla oleviin konfiguraatioihin alla.

Mac Studion tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 197 x 197 x 95 mm, 2,74 (M4 Max) tai 3,64 (M3 Ultra) kiloa

Järjestelmäpiiri: M4 Max 14 ytimen CPU / 32 ytimen GPU / 16 ytimen NPU M4 Max 16 ytimen CPU / 40 ytimen GPU / 16 ytimen NPU M3 Ultra 28 ytimen GPU / 60 ytimen GPU / 32 ytimen NPU M3 Ultra 32 ytimen GPU / 80 ytimen GPU / 32 ytimen NPU

Muisti M4 Max 14c: 36 Gt M4 Max 16c: 48, 64 tai 128 Gt M3 Ultra 28c: 96 Gt tai 256 Gt M3 Ultra 32c: 96 Gt, 256 Gt tai 512 Gt

Tallennustila M4 Max 512 Gt, 1 Tt, 2 Tt, 4 Tt, 8 Tt M3 Ultra: 1 Tt, 2 Tt, 4 Tt, 8 Tt, 16 Tt

Liitännät Edessä: M4 Max: 2 x USB-C (10 Gbps), SDXC-kortinlukija (UHS-II) M3 Ultra: 2 x USB-C (Thunderbolt 5, 128 Gbps) SDXC-kortinlukija (UHS-II) Takana: 4 x USB-C (Thunderbolt 5, USB4, DisplayPort 2.1, 120 Gbps) 2 x USB-A (5 Gbps) HDMI 2.1 10 Gbps verkkoliitäntä 3,5 mm kuulokeliitäntä

Langattomat yhteydet: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Applen M4-sukupolven MacBook Air noudattaa M3:sta tuttua muotoilua, mutta nyt mukana on uusi Sky Blue- eli taivaansininen värivaihtoehto. Kannettavan omin silmin nähneiden mukaan uusi väritys vaikuttaa myös muuttuvan hieman sen mukaan, mistä kulmasta tietokonetta katsoo.

Aivan pelkällä sukupolvipäivityksellä ei ole kuitenkaan menty, vaan Apple on päivittänyt kannettavan etukameran uuteen 12 megapikselin Center Stage -malliin. Tervetulleena uudistuksena kannettavan lähtöhintaa on lisäksi tiputettu 90 eurolla.

13” ja 15” MacBook Airin tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 13”: 304,1 x 215 x 11,3 mm, 1,24 kg 15”: 340,4 x 237,6 x 11,5 mm, 1,51 kg

Näyttö: 13,6” Liquid Retina 2560×1664, 500 nitiä, DCI-P3, True Tone-teknologia 15,3” Liquid Retina, 2880×1864, 500 nitiä, DCI-P3, True Tone -teknologia

Järjestelmäpiiri: M4 10 ytimen CPU / 8 ytimen GPU / 16 ytimen NPU (vain 13”) M4 10 ytimen CPU / 10 ytimen GPU / 16 ytimen NPU

Muisti: 16, 24 tai 32 Gt

Tallennustila: 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt tai 2 Tt

Liitännät: 2 x USB-C (Thunderbolt 4)

Langattomat yhteydet: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Muuta: Touch ID -sormenjälkilukija

Applen uudet MacBook Airit sekä Mac Studio ovat ennakkotilattavissa välittömästi ja niiden toimitukset alkavat 12. maaliskuuta. 13” MacBook Airin lähtöhinta on Suomessa 1259 euroa ja parhaalla konfiguraatiolla ilman ohjelmistoja hinta on 2759 euroa. 15” MacBook Airissa lähtöhinta on 1569 euroa ja parhaalla konfiguraatiolla hinta nousee 3069 euroon. Mac Studion hinnat ovat M4 Maxilla 2559-7474 euroa ja M3 Ultralla 5099-17 724 euroa.

Lähteet: Apple (1), (2)