Suomalaisyhtiön kattaukseen kuuluu myös nappikuulokkeet puhelinta lataavalla kotelolla sekä simpukkapuhelin vanhemmille käyttäjille.

Suomalainen HMD Global on Mobile World Congressissa esitellyt kourallisen uusia mobiilituotteitaan, joissa markkinoinnin pääpaino oli HMD Family -tuotesarjan avaavassa teineille suunnatussa Fusion X1 -älypuhelimessa. Muita uutuuksia ovat esimerkiksi puhelinta langattomasti lataavalla kotelolla varustetut nappikuulokkeet sekä uusi simpukkapuhelin.

Aiempaan HMD Fusioniin pohjautuva Fusion X1 on toteutettu yhteistyössä mm. lasten kellopuhelimista tunnetun Xploran kanssa, jonka esiasennetun sovelluksen kautta vanhemmat voivat kuukausitilauksella hallita teininsä puhelimen käyttöä esimerkiksi sijaintihälytyksillä ja sallimalla tai kieltämällä eri sovelluksia. Puhelin on valmistajan mukaan tulosta sen viime vuonna järjestämästä The Better Phone -hankkeesta, jolla pyritään etsimään ratkaisuja nuorten älylaitteiden käytön haasteisiin. Teknisiä ominaisuuksia Fusion X1:ssä on esimerkiksi 108 megapikselin pääkamera, 5000 milliampeeritunnin akku, IP54-suojausluokitus ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Langattomien Amped Buds -nappikuulokkeiden kerrotaan olevan maailman ensimmäiset luokassaan, joiden latauskotelolla pystyy lataamaan langattomasti myös älypuhelinta. Kapasiteettia kotelolla on 1600 mAh ja sillä voi ladata Qi2-yhteensopivia laitteita langattomasti. Amped Budsit tukevat myös melunvaimennusta ANC- ja ENC-tekniikoilla (active/environmental noise cancellation). Latauskotelon kanssa kuunteluaikaa napeille luvataan yhteensä jopa 95 tuntia.

FC Barcelona -jalkapalloseuran kanssa yhteistyössä on toteutettu myös Barça-versio HMD Fusionista ja siinä on sisäänrakennettu ”detox mode” älyominaisuuksien käytön tauottamiseksi sekä seuran pelaajien pimeässä hohtavia nimikirjoituksia. Täysin somettomaan elämään on suunniteltu puolestaan näppäinmallinen ja niin ikään FC Barcelona -teemainen HMD Barça 3120, joka ottaa mallia Nokian klassisesta 3120:sta.

Lisää näppäinmalleja tarjoavat HMD 130 Music ja 150 Music sekä simpukkamallinen HMD 2660 Flip. 130 Music- ja 150 Music -mallit tarjoavat jopa kuukauden akunkeston ja 32 gigatavun muistikorttipaikan sekä Bluetooth-toiminnallisuuden. 150 Musicin yläpäädyssä on lisäksi matalaresoluutioinen QVGA-kamera, ja molemmista malleista löytyy 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Vanhemmalle käyttäjäkunnalle markkinoitu 2660 Flip on suurikokoisten näppäintensä ansiosta helppokäyttöinen ja myös sille luvataan erinomaista akunkestoa. Siinä on myös oma hätäpainike ICE-yhteyshenkilölle soittoa varten ja 0,3 megapikselin kamera.

Fusion X1:n, Barça Fusionin tai 150 Musicin saatavuutta ja hinnoittelua ei vielä paljastettu, mutta muut MWC-uutuudet tulevat saataville huhtikuun aikana seuraavin suositushinnoin:

HMD Amped Buds – 199 €

HMD Barça 3120 – 99 €

HMD 130 Music – 39 €

HMD 2660 Flip – 99 €

Lähde: HMD, Sähköpostitiedotteet