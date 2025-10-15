Uusi piiri pääsee heti tositoimiin uudessa 14" MacBook Pro -kannettavassa, uudessa iPad Prossa sekä uudistetuissa Vision Pro -virtuaalilaseissa.

Apple on pitänyt tänään hiljaisen julkaisutilaisuuden lehdistötiedotteiden merkeissä. Vaikka julkaisutilaisuus pidettiin kirjallisena, ei julkaistut tuotteet ole vähäpätöisimmästä päästä.

Applen uutuuskimaran aloittaa uusi M5-järjestelmäpiiri, jota käytetään kaikissa kolmessa tänään julkaistussa uutuustuotteessa. Yksi suurimmista uudistuksista prosessorissa on sen grafiikkaohjain, jonka myötä M5 tarjoaa jopa nelinkertaista GPU-laskentatehoa tekoälytehtäviin, kun verrokkina on M4. Lisäsuorituskyvyn takaa löytyy jokaiseen GPU-ytimeen lisätty Neural Accelerator –kiihdytin.

Apple M5 valmistetaan TSMC:n tarkemmin määrittelemättömällä “3. sukupolven 3 nanometrin prosessilla”. Prosessorin sisällä on maksimissaan neljä suorituskykyistä ja kuusi energiatehokasta eli yhteensä kymmenen prosessoriydintä. Myös GPU-ytimiä on käytössä maksimissaan kymmenen. Neural Engine -tekoälykiihdytin on tuttuun tapaan 16-ytiminen. Muistikaistaa on puolestaan kasvatettu 153 gigatavuun sekunnissa, mikä on 27,5 % enemmän kuin M4:ssä.

Applen mukaan sen prosessoriytimet tarjoavat parhaimmillaan 15 % parempaa moniydinsuorituskykyä M4:ään verrattuna, mutta yhden ytimen suorituskykyeroista ei ollut mainintaa. GPU:n puolestaan kerrotaan tarjoavan aiempaa kehittyneempiä ominaisuuksia sekä 3. sukupolven säteenseurantakiihdyttimet, joiden myötä se on 30 % M4:ää nopeampi yleisellä tasolla ja 45 % nopeampi säteenseurannassa. Myös Neural Enginen luvataan olevan aiempaa nopeampi, mutta tarkempia lukuja siitä ei kerrottu.

Lähde: Apple