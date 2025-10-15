Applen uusi MacBook Pro lupaa peitota M4:llä varustetun edeltäjänsä tehtävästä riippuen keskimäärin 1,6-1,8-kertaisella suorituskyvyllä, mutta tekoälytehtävissä suorituskykyä on jopa 3,5-kertaisesti.

Applen julkaisi tänään uuden M5-järjestelmäpiirin ohella myös muun muassa uuden MacBook Pro –kannettavan. Uutuus hyödyntää luonnollisesti M5-järjestelmäpiiriä ja kannettavan markkinointipuheissa onkin sen myötä tekoäly merkittävässä roolissa.

Applen uusi 14” MacBook Pro lupaa tarjota M5-järjestelmäpiirin avulla jopa edeltäjäänsä verrattuna jopa 3,5-kertaista tekoälysuorituskykyä ja 1,6-kertaista grafiikkasuorituskykyä. Sovelluskohtaisissa testeissä yhtiö kehuu kannettavan yltävän parhaimmillaan 1,8-kertaiseen suorituskykyyn Topaz Videossa, 1,7-kertaiseen suorituskykyyn Blenderissä, 1,6-kertaiseen suorituskykyyn peleissä ja 2,1-kertaiseen suorituskykyyn Xcodella sovellusta koodia kääntäessä, kun verrokkina on M4-sukupolven 14″ MacBook Pro. Myös akkukestoa on parannettu ja yhtiö lupaakin uutuuden akun kestävän yhdellä latauksella jopa 24 tuntia.

Uusi MacBook on varustettu 14” Liquid Retina XDR -näytöllä, jonka resoluutio on 3024×1964 ja ProMotion-virkistystaajuus 120 hertsiä. Sen M5-järjestelmäpiiri on mallista riippumatta varustettu 10 prosessori- ja 10 GPU-ytimellä sekä 16-ytimisellä Neural Engine -tekoälykiihdyttimellä. Muistia on minimissään 16 ja maksimissaan 32 Gt. Kannettavaan voi valita pienimmillään 512 Gt:n SSD:n ja maksimissaan siihen voi valita 4 Tt:n SSD:n. Applen mukaan sen uudet SSD-asemat ovat parhaimmillaan jopa 2 kertaa niin nopeita, kuin M4:llä varustetuissa malleissa.

Applen lupaamalle pitkälle akkukestolle saattaa tulla myös tarvetta, sillä kannettavan mukana ei tule oletuksena lainkaan laturia, vaan siitä pitää maksaa erikseen. 70 watin USB-C-virtalähde on hinnoiteltu 65 ja 96 watin 85 euroon.

Apple 14” MacBook Pro M5-järjestelmäpiirillä on ennakkotilattavissa edullisimmillaan 1899 euron hintaan ja maksimissaan ilman ohjelmistoja sen hinnan saa kasvatettua 4174 euroon. Kannettavien toimitukset aloitetaan alkaen 22. lokakuuta.

Uutisen kuvat päivittyvät teknisistä syistä johtuen myöhemmin.

Lähde: Apple