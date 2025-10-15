Saimme laitteen testattavaksi vajaa viikko ennen myyntiin saapumista. Videolla käydään läpi laitteen tekniset ominaisuudet, testataan prosessori- ja grafiikkasuorituskykyä ja käydään läpi ensimmäisiä pelikokemuksia.

Käsikonsolissa on käytössä Windows 11 Home käyttöjärjestelmä, jonka päällä pyörii uusi kokoruudun Xbox-käyttöliittymä. Saataville tulee kaksi eri hintaista ja suorituskykyistä laitetta ROG Xbox Ally ja ROG Xbox Ally X. Edullisempi ROG Xbox Ally maksaa 599 euroa.

Isokokoiselta Xbox-peliohjaimelta näyttävässä ROG Xbox Ally X -käsikonsolissa on 7-tuumainen 120 hertsin IPS-kosketusnäyttö ja sisuksissa on AMD:n 8-ytiminen Ryzen AI Z2 Extreme -järjestelmäpiiri, jossa käytössä kolme Zen 5- ja viisi Zen 5c -ydintä. Integroidussa Radeon 890M -grafiikkaohjaimessa on 16 kappaletta RDNA 3.5 -arkkitehtuuriin perustuvaa laskentayksikköä. LPDDR5X-8000-keskusmuistia on 24 gigatavua ja päivitettävissä olevaa tallennustilaa on teratavun verran. 80 wattitunnin akusta irtoaa useampi tunti peliaikaa ja laite painaa 715 grammaa.

