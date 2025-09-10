Radeon RX 9070 XT -näytönohjaimilla SK Hynixin muisteilla varustetut yksilöt ovat suorituskykyisempiä kuin Samsungin muisteilla varustetut, mutta toisaalta ne myös kuluttavat enemmän ja käyvät selvästi kuumempina.

Näytönohjaimissa käytetään yleisesti Samsungin, SK Hynixin ja Micronin valmistamia standardien mukaisia muisteja. Vaikka muistit ovat standardien mukaisia, ne eivät ole aina toisiaan täysin vastaavia, kuten Kiinassa ajetut testit osoittavat.

Yhdessä ja samassa näytönohjainmallissa voi olla käytössä korttiyksilöstä riippuen eri valmistajan muisteja. Muistivalmistajaa ei tyypillisesti mainosteta tai edes mainita tuotteen tiedoissa, joten käyttäjän on helppo olettaa piirien valmistajan olevan täysin merkityksetön seikka.

Kiinalaisessa Bilibilissä toimiva tietotekniikkakanava 51972 on julkaistu peräti 22 eri Radeon RX 9070 XT -näytönohjaimen testi. Kahdessatoista näytönohjaimessa oli käytössä SK Hynixin valmistamat GDDR6-muistit ja kymmenessä Samsungin valmistamat. Testiohjelmana käytettiin 3DMark Speed Waytä ja vaikka erot eri mallien välillä eivät ole suuren suuret, ne ovat johdonmukaiset riippumatta siitä, onko kyse tavallisesta vai tehdasylikellotetusta mallista tai siitä, mikä näytönohjaimelle asetettu TBP-arvo on: SK Hynixin muisteilla varustetut ovat poikkeuksetta nopeampia, kuin Samsungin muistella varustetut. Samsungin muisteilla heikoin tulos oli 6159 pistettä ja suurin 6322 pistettä, kun SK Hynixin muisteilla matalin tulos oli 6339 pistettä ja 6504 pistettä. 51972 on kertonut kysyneensä asiasta myös suoraan Kiinan AMD:lta. AMD:n kerrotaan vastanneen eron takaa löytyvän Samsungin piirien käyttämät löysemmät ajoitukset.

Testi herätti huomiota myös näytönohjainvalmistajien keskuudessa. XFX onkin jo julkaissut Bilibilissä oman puolustuspuheensa Samsungin muistien puolesta. Yhtiön mukaan Samsungin muisteihin vaihtaminen madaltaa muistien lämpötilaa selvästi. XFX:n testien mukaan tunnin FurMark 4K -stressitestillä SK Hynixin muistien lämpötila nousee 87 asteeseen, kulutus 207 wattiin ja näytönohjaimen tuulettimen nopeus 1814 RPM:ään. Samsungin muisteilla muistien lämpötila sen sijaan yltää vain 77 asteeseen, tehonkulutus 183 wattiin ja tuuletinnopeus 1461 RPM:ään. Mielenkiintoisena yksityiskohtana GPU:n lämpötila on kuitenkin Samsungin muisteilla yhden celsiusasteen korkeampi, kuin SK Hynixin muisteilla. XFX merkitsee Samsungin muisteilla varustetut mallinsa ”V3”-merkinnällä.

Lähteet: VideoCardz (1), (2), Tom’s Hardware