Applen uusi M5-järjestelmäpiiri lupaa huimia suorituskykyparannuksia tekoälyyn iPad Prolle sekä 11" että 13" kokoluokassa.

Applen tämän päivän julkaisuihin mahtuivat M5-järjestelmäpiirin ja uuden 14” MacBook Pron lisäksi samaa järjestelmäpiiriä hyödyntävät iPad Prot ja päivitetyt Vision Pro –virtuaalilasit. Uudet iPad Prot tulevat saataville sekä 11” että 13” kokoisina.

Applen uusien iPad Pro –taulutietokoneiden sisällä sykkii M5-järjestelmäpiiri, joka lupaa laitteesta riippumatta merkittäviä parannuksia etenkin tekoälyyn. M4-piirillä varustettuihin iPad Pro –malleihin nähden tekoälysuorituskyky onkin parantunut MacBook Pron tavoin jopa 3,5-kertaiseksi.

Järjestelmäpiirin ohella uusien iPad Pro –mallien merkittävimmät uudistukset ova Applen itse suunnittelema N1-verkkopiiri Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6.0 –tuella sekä C1X-modeemi, joka lupaa olla parhaimmillaan jopa 50 % edeltävän sukupolven iPad Pron modeemia nopeampi.

Koska Applen uusien taulutietokoneiden sisällä sykkii sama järjestelmäpiiri kuin uudessa kannettavassa, ovat tekoälyn ohella myös muut luvatut suorituskykyparannukset samaa luokkaa. Ohjelmistokohtaisissa testeissä Octane X:ssä suorituskyvyn kerrotaan olevan 1,5-kertaista, Final Cut Pron transkoodauksen 1,2-kertaista, Draw Thingsin kuvien luonti tekoälyllä 2-kertaista ja videon tekoälyskaalauksen DaVinci Resolvessa 2,3-kertaista, kun verrokkina on M4:llä varustettu iPad Pro.

Apple Vision Pro –virtuaalilasien uusi M5:llä varustettu päivitysversio lupaa aiempaa parempaa suorituskykyä, näytön renderöintiä, mukavuutta ja akkukestoa. Sen luvataan rendeörivän nyt 10 % enemän pikseleitä lasien micro-OLED-näytöille parannetulla 120 hertsin virkistystaajuudella. R1-piiri lupaa puolestaan prosessoida jopa 12 kameran, viiden muun sensorin ja kuuden mikrofonin datan ja syöttää silti kuvat reaalimaailmasta näytöllä vaivaisella 12 millisekunnin viiveellä. Aiempaa nopeampi Neural Engine puolestaan parantaa joidenkin tehtävien suorituskykyä jopa 50 %.

Parannetun akun luvataan kestävän nyt 2,5-tuntia peruskäytössä ja jopa 3 tuntia videotoistossa. Pidemmät käyttöajat myös taittuvat mukavammin uuden Dual Knit Band -pannan avulla. Applen mukaan 3D-neulottu panta on valmistettu yhtenä palasena ja se hyödyntää uniikkia kahden tukirangan rakennetta. Pannan kerrotaan olevan hyvin hengittävä, tarpeeseen venyvä ja sopivan pehmeä. Pannan takaosaan sijoitetut volframipainot puolestaan pitävät koko virtuaalilasit balanssissa.

Applen uuden iPad Pron saa sekä tähtimustana että hopeisena ja se on hinnoiteltu 11” koossa edullisimmillaan 1169 ja 13” koossa 1519 euroon. Kalleimmillaan hinta kohoaa jopa 3109 euroon ja Apple Pencil Prolla ja Magic Keyboardilla hintaa saa hilattua peräti 3657 euroon. Vision Pro –virtuaalilasit eivät ole saatavilla Suomessa.

Uutisen kuvat päivittyvät teknisistä syistä johtuen myöhemmin.

